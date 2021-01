Nieuwkomer Jamal Aabbou staat voor debuut bij Lierse: “Kwam in positief ingestelde groep terecht”

Voetbal 1BDe winterstop heeft lang genoeg geduurd. Morgen hervat Lierse met nieuwe moed en een handvol nieuwe spelers in de kern de competitie in 1B. Jamal Aabbou (20, gehuurd van Lommel) is één van hen. “Bij Lierse vind ik het familiale gevoel terug dat in Lommel in de voorbije maanden wat verloren ging”, zegt de flankspeler.

Van alle nieuwkomers die Lierse deze winter in huis haalde, heeft Jamal Aabbou de meeste ervaring in 1B. Met Lommel speelde de inwoner van Bree 35 matchen in onze tweede afdeling. Debuteren deed hij eind 2018 onder trainer Tom Van Imschoot.

“Ik bewaar goede herinneringen aan Tom Van Imschoot en het feit dat hij nu bij Lierse aan de slag is, maakte dat ik niet heb getwijfeld toen de club me polste”, vertelt Aabbou. “Bij Lierse lopen er trouwens nog meer vertrouwde gezichten rond (Santermans, Cauwenberg en Bitsindou, red.). Ik vind hier het familiale gevoel terug dat bij Lommel wat was verloren gegaan sinds de overname door Manchester City. Zelf verdween ik na die overname uit beeld, nadat ik vorig seizoen onder Peter Maes nochtans een goede periode kende. Bij Lierse hoop ik nu opnieuw meer aan spelen toe te komen.”

Moeilijke opdracht

Op het Lisp wacht Aabbou een grote uitdaging, want de Pallieters staan met nog dertien matchen te gaan elf punten achter een veilige plek. “De moeilijke sportieve opdracht heeft me niet afgeschrikt”, benadrukt Aabbou, die het voetbal combineert met studies Fiscaliteit en Boekhouden in Hasselt. “We gaan gewoon met zijn allen ons best doen en dan zien we wel waar het schip strandt. Ondanks de mindere resultaten van de afgelopen maanden trof ik hier trouwens een positief ingestelde groep. Daardoor was ik aangenaam verrast. De sfeer bij Lierse is zeker nog goed.”

Maar straks moeten de resultaten natuurlijk gaan volgen, te beginnen vrijdag tegen hekkensluiter Club Brugge B. “Mijn laatste match met Lommel was tegen Club. Ik ken die tegenstander dus vrij goed”, aldus Aabbou. “Als we op niveau zijn, moeten we zeker iets kunnen rapen. De gewonnen oefenwedstrijd van vorige week tegen de beloften van Racing Genk heeft ons vertrouwen gegeven. Zelf scoorde ik toen, dat was mooi meegenomen. Hopelijk kunnen we die lijn dit weekend doortrekken.”