Nieuwkomer Hicham Bouzambou met Shokudo Aarschot op bezoek bij Racing Genk: “We moeten nog zes finales afwerken”

Nieuwkomer Hicham Bouzambou (19) is sinds de winterstop actief in de Demervallei. Hij moet Aarschot extra aanvallende impulsen geven. Waarom koos het Nederlandse talent voor Aarschot? “Ik was voordien bij Vlissingen aan de slag. Die ploeg speelt in Nederland op het allerhoogste niveau. Ik was daar al vier seizoenen aan het werk en was toe aan iets nieuws. Het leek me een mooie uitdaging om op mijn leeftijd in het buitenland aan de slag te gaan. Ik voetbal ook nog buiten op het veld, maar dat is voor mij geen echte prioriteit.”

Bouzamboem

De ploegmakkers en de supporters hebben Hicham Bouzambou al omgedoopt tot ‘Bouzamboem’. Ondanks zijn kwaliteiten – Bouzambou scoort vlot en heeft een actie in huis – moet de jonge nieuwkomer toch nog een weg afleggen. “Ik heb voorbeelden in de familie die de weg getoond hebben. Mijn twee ooms hebben eerder op hoog niveau futsal gespeeld. Hoessein Bouzambou is gestopt als speler en richt zich nu op coaching (Hoessein Bouzambou wordt volgend seizoen coach bij Vlissingen, red.). Saïd Bouzambou was in België aan de slag bij Malle-Beerse, Hasselt en Antwerpen. Nu verdedigt hij de kleuren van Eindhoven. Als kind kwam ik vaak kijken naar wedstrijden in de Belgische competitie. Dat vond ik geweldig. Daardoor weet ik ook al het een en ander van jullie futsal.”

België-Nederland

Als geen ander kan Hicham Bouzambou het futsal in België vergelijken met dat in Nederland. “Het zaalvoetbal in België leeft meer. Hier komen meer supporters afgezakt naar de wedstrijden. De tribunes in Aarschot zijn in tweede nationale altijd goed gevuld. Het niveau is niet veel verschillend. De voorbije weken kon ik wel al merken dat het in België fysieker is. De duels zijn harder. Het moet me tot een meer complete zaalvoetballer maken. Met Aarschot proberen we de komende weken te promoveren naar eerste nationale. We moeten nog zes finales afwerken. De titelstrijd zal wellicht spannend blijven tot het einde. Het was natuurlijk sneu dat we vorig weekend punten lieten liggen tegen Herstal. Dat moeten we vrijdag dan maar compenseren in Genk.”