Nieuwkomer Hélio Sanches (Lindemans Aalst): “Resultaten in oefenduels zijn van ondergeschikt belang”

“Twee weken geleden speelden we onze eerste oefenwedstrijd ook tegen Orion”, zegt de 30-jarige middenman met Kaapverdische nationaliteit. “Onze prestatie toen was beschamend. Woensdag was het een stuk beter, ook al werd er veel geroteerd. We proberen uiteraard elke wedstrijd te winnen, maar voor de coach is het resultaat van ondergeschikt belang. Veel belangrijker is om te leren uit wat minder ging. Tegen Cambrai speelden we volgens mij minder goed dan in de heenmatch (4-0 winst, red.) waarin we een goede block-defense konden voorleggen en veel breakpunten hadden. De thuisploeg begint binnenkort aan de competitie en staat al verder. Ze waren erop gebrand om thuis de zege te pakken. Maar zoals gezegd, we hechten niet veel belang aan de uitslagen van de oefenduels. We moeten gewoon proberen vooruitgang te boeken als team”.

Goed onthaald

Sanches is één van de zeven nieuwkomers bij Lindemans Aalst. De middenman van 2,04 meter speelde verschillende seizoenen in Portugal en was vorig seizoen actief bij het Israëlische Hapoel Mate-Asher. “Coach Idner Martins zag me aan het werk in Portugal en kon mijn werk blijkbaar appreciëren. Hij contacteerde me en zei dat hij de kans had om in België bij Lindemans Aalst te coachen en hij wilde me erbij. We kwamen snel tot een akkoord. Ik woon in Aalst in een appartementje van de club. Het verschil tussen een club in het Midden-Oosten en eentje in Europa is groot, vooral qua cultuur dan. De taal op training, het Engels, is dezelfde (lacht). Of ik kan wennen aan de regen? In Portugal woonde ik in het noorden. In de winter valt er daar veel neerslag, ik ben dus wel wat gewoon. Hier in Aalst heb ik het naar mijn zin. Ik werd goed onthaald, het is een goede club en de organisatie is optimaal. We hebben ook een toffe groep. De neuzen staan in dezelfde richting.”