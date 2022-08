Nieuwkomer Hakim Borahsasar scoort meteen vier keer voor Sint-Lenaarts tegen Punt-Larum (0-8): “Leuke binnenkomer”

voetbal eerste ronde Beker van BelgiëSint-Lenaarts had zaterdagavond in de eerste ronde van de Beker van België geen kind aan tweedeprovincialer Punt-Larum. Met name aanvaller Hakim Borahsasar toonde zich met vier goals bijzonder trefzeker bij de Eesterploeg, die in totaal maar liefst acht keer de weg naar doel vond.

Sint-Lenaarts greep de thuisploeg meteen bij de keel. “De trainer had gevraagd om vanaf de eerste minuut heel hoog druk te zetten in de hoop dat er een vroeg doelpuntje viel”, vertelt de 27-jarige Borahsasar. “En dat gebeurde ook. Daardoor moest Punt-Larum toch enigszins komen en van die ruimte hebben wij geprofiteerd om de match nog voor rust te beslissen. Na amper 35 minuten stond het bijvoorbeeld al 0-5.”

Ploeg helpen

Borahsasar zorgde met nog drie treffers na de pauze voor de bijzonder zware 0-8 eindcijfers. “Het is leuk om in de eerste officiële match voor je nieuwe club meteen vier keer te kunnen scoren, maar het belangrijkste is dat we een ronde verder gaan en dat ik de ploeg heb kunnen helpen. Nu was dat met vier goals, maar als dat volgende keer met één of twee assist is, maakt me dat minstens even blij.”

Sint-Lenaarts neemt het komend weekend in de tweede bekerronde thuis op tegen de Oost-Vlaamse eersteprovincialer Denderhoutem. “Met een leuke affiche tegen Cappellen als eventuele beloning gaan we er alles aan doen om door te stoten. Bovendien is het altijd leuker om in een voorbereiding wedstrijden met inzet te kunnen spelen dan oefenmatchen.”

Top vijf niet onhaalbaar

Nieuwkomer Borahsasar blikt ook al even vooruit naar de competitie. “Met wat ik tot nu toe gezien heb, denk ik dat een plaats in de top vijf niet onhaalbaar is. We beschikken niet alleen over heel wat kwaliteiten. Iedereen is ook bijzonder gretig en wil echt wel zo hoog mogelijk eindigen. In mijn geval zou ik graag opnieuw mijn topniveau halen van vroeger bij onder meer Oudenaarde, City Pirates en Overijse. Daarom wou ik ook absoluut terug de stap hogerop zetten na een jaartje in eerste provinciale bij Ternesse en aangezien ik meteen een heel goede klik had met coach Sam Vermeylen was de keuze voor Sint-Lenaarts vrij snel gemaakt. Zeker omdat ik ook Mourad Daoudi en doelman Jordi Nolle nog ken vanuit het verleden.”

