Nieuwkomer Gilles Deferm ziet zegereeks van Aarschot onderbroken worden in Pepinster: “We zijn op de goede weg om het behoud te verzekeren”

Basketbal Top Division 2GSG Aarschot leed dit weekend een 87-77-nederlaag in Pepinster. Ondanks het verlies heeft men in de Demervallei de remonte ingezet. De ploeg staat na zestien speeldagen op de elfde plaats in Top Division 2. Recente overwinningen tegen Quaregnon en Kangoeroes Mechelen zorgden ervoor dat men opnieuw het lot in eigen handen heeft.

Gilles Deferm is dit seizoen nieuw in de Aarschotse A-kern. In geen tijd paste hij zich aan de nieuwe omgeving aan en werd hij een meerwaarde voor de ploeg. “Mijn komst verliep wat merkwaardig (lacht). Toenmalig coach Mark De Wit polste me in verband met een overgang. Dillen Geleyns had immers aangegeven dat hij zou stoppen met basketbal. Ik kende De Wit nog van een eerdere passage in Hasselt. Toen klikte het tussen ons. Ook Matthew Hodge kende ik van bij Houthalen. Plots waren beiden echter weg in Aarschot. In het begin was dat het vertrek van De Wit een koude douche, omdat hij toch wat mijn aanspreekpunt was in Aarschot. Die koude douche duurde niet lang. Ik werd goed ontvangen en dat zorgde meteen voor een warme straal. Intussen leerde ik de club verder kennen als een fijne club. Aarschot heeft een jonge ploeg. Met mijn vijfentwintig jaar behoor ik al tot de wat oudere lichting. Enkel Tim Jeanquart en Thomas Verheyden zijn ouder. Recent kwam daar nog Mario Brown bij.”

Limburgse roots

De basketbalroots van Gilles Deferm liggen in Limburg. “Ik werd inderdaad opgeleid door Cuva Houthalen. Daar raakte ik tot in de eerste ploeg in Top Division 1. Omwille van mijn studies (Gilles Deferm studeerde burgerlijk ingenieur scheikunde, red.) zette ik op basketbalgebied een stapje terug en belandde ik bij Hades. Vandaar trok ik naar Geel, waar ik vorig seizoen nog aan de slag was. Op het einde was er daar veel onzekerheid. De coach en verschillende spelers zochten andere oorden op. Uiteindelijk belandde ik dus in Aarschot. Onze competitiestart verliep moeizaam, maar nu zijn we op de goede weg om het behoud te verzekeren. In de heenronde gaven we de zege te vaak uit handen in de slotfase. Je merkt dat er meer maturiteit aan het komen is in de groep.”

Positie

In de heenronde moest Gilles Deferm regelmatig als centerspeler opdraven, maar dat is niet echt zijn positie. “Bij de jeugd heb ik wel nog als center of forward gespeeld, maar gaandeweg evolueerde ik tot een speler op positie twee of drie. Ik ben op het terrein altijd flexibel geweest. Toen ik in Aarschot terechtkwam, speelde ik het meest op positie drie of vier. Soms ook als center. Voor mij maakt dat allemaal niet zo gigantisch veel uit.”