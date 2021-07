Nieuwkomer Frey geeft visitekaartje af bij Antwerp (maar kan nederlaag toch niet voorkomen)

Wielrennen BK nieuwelingen Nio Vander­vorst is de nieuwe kampioen bij de eerste­jaars nieuwelin­gen: “Stiekeme droom die uitkomt”

25 juli Nio Vandervorst (Acrog Tormans Balen) is de nieuwe Belgische kampioen bij de eerstejaars nieuwelingen. De renner uit Zelem bij Halen was in Liedekerke de beste van een groep van veertig renners. De nationale kampioen zit nog maar twee jaar op de fiets, nu al kampioen worden, is meer dan een verrassing. “Misschien wel, maar eigenlijk heb ik er wel stiekem op gehoopt”, vertelt Vandervorst. “Tijdens de eindspurt heb ik pas in de laatste meters achterom gekeken, toen was ik helemaal zeker.”