Nieuwkomer DJ Laster kan Brusselse nederlaag in Limburg niet voorkomen

Bij Brussels is men opgetogen dat er stilaan beter nieuws komt uit de ziekenboeg. Terry Deroover geeft een stand van zaken. “Zelf sukkel ik nog wat met de knie, nadat ik tegen Mechelen opnieuw geblesseerd raakte. In principe zal ik er zondag weer bij zijn, wanneer we het in eigen huis opnemen tegen Antwerp Giants. Domagoj Proleta zal nog enkele weken afwezig zijn, hij liep een bacteriële infectie op. Jaylin Airington sukkelt met de hamstrings, maar zijn terugkeer zal niet lang meer op zich laten wachten. We zijn blij dat we er versterking hebben bijgekregen. Kohajda en Skipper-Brown hebben al gespeeld. Tegen Limburg United maakte ook DJ Laster zijn debuut. Op training kon ik al merken dat hij als forward toch over een goed shot beschikt.”

Onderuit na remonte

Debutant

Daniel Ray Laster (26) – roepnaam DJ Laster – maakte zijn debuut bij Brussels. Hij was goed voor 16 punten, 4 rebounds en 2 assists. De Amerikaan is nauwelijks twee weken in ons land, maar voelt zich al goed thuis in de hoofdstad. “Brussels is niet mijn eerste Europese ervaring. Eerder was ik al aan de slag in de Finse, de Italiaanse (tweede klasse, red.), de Duitse (tweede klasse, red.) en de Mexicaanse competitie. Dit seizoen had ik nog geen club, zodat ik al enkele maanden zonder competitieritme zit. Dat had te maken met familiale omstandigheden. Ik heb evenwel al die tijd de conditie goed onderhouden, zodat ik snel mijn beste niveau kan halen. Het is jammer dat ik op Limburg United moest debuteren met een nederlaag, maar ik heb begrepen dat de club nog altijd enkele kernspelers mist. Ik ben ervan overtuigd dat er de komende weken beterschap komt.”