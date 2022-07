Nieuwkomer Davino Verhulst straalt tijdens Antwerps stage in Oostenrijk: “Deze club heeft me altijd erg aangesproken”

Davino Verhulst moet zowat de meest gelukkige speler zijn die mee op stage is met Antwerp in Oostenrijk. De 34-jarige keeper, die vlak voor het oefenkamp aansloot bij de Great Old, loopt al heel de week met een grote glimlach rond. “Fantastisch dat ik op mijn leeftijd nog zo’n toptransfer kan maken.”

In de voorbije twee seizoen was Davino Verhulst (ex-doelman van Beveren, Genk, STVV en Lokeren) aan de slag bij het Griekse Apollon Smyrnis. Verhulst beleefde in Griekenland twee mooie jaren, maar aan dat avontuur kwam dus recent een einde.

“Een tweetal maanden geleden besloot ik in samenspraak met Apollon Smyrnis om de samenwerking stop te zetten. Vooraf was afgesproken dat ik tussendoor regelmatig over en weer naar mijn kinderen in België zou mogen vliegen, maar daar kwam in de praktijk weinig van in huis”, legt Verhulst uit. “Op familiaal vlak was dat eigenlijk niet meer te doen. Daarom besloot ik om definitief terug te keren naar huis.”

Butez scherp houden

Nadat Verhulst een vrije speler werd, klopten er enkele clubs uit binnen- en buitenland aan. Finaal bereikte hij dus een akkoord met Antwerp. “De gesprekken met Antwerp verliepen heel vlot”, geeft de Waaslander aan. “Ik vond het meteen een fantastische kans. Voor mij is Antwerp dé club van België. Als zo’n ploeg komt aankloppen, dan kan je niet weigeren. Ik ben heel blij dat ik op mijn leeftijd nog een toptransfer kan maken. Antwerp heeft me trouwens altijd erg aangesproken. Telkens ik in het verleden op de Bosuil kwam spelen, gaf me dat een speciaal gevoel. En veel van mijn vrienden zijn al jarenlang supporter van Antwerp.”

Dat hij bij zijn nieuwe werkgever normaal tweede keuze zal zijn achter de ongenaakbare Jean Butez neemt Verhulst er bij. “Jean heeft een heel sterk seizoen achter de rug”, beseft Verhulst. “Ik ken mijn rol, maar kom natuurlijk ook niet naar hier om op mijn gat te gaan zitten. Samen met Ortwin De Wolf en Davor Matijas ga ik strijden voor de plek van tweede keeper. Het is ook onze taak om Jean scherp te houden. Als er op een dag dan toch een speelkans komt, wil ik klaar staan om het team te helpen.”

Regenjas

Verhulst voelt zich overigens al helemaal opgenomen in de ploeg. “Het groepsgevoel zit goed”, beweert de ervaren goalie. “Spelers en technische staf vormen één grote familie. Ik moet zeggen dat de coach dat uitstekend aanpakt. Hij werkt op een heel respectvolle manier en brengt zijn boodschap duidelijk over. Dat zorgt voor een mooie dynamiek. Ook de samenwerking met keeperstrainer Brian Vandenbussche is erg aangenaam.”

Tot slot nog dit: het valt op dat Davino Verhulst steevast traint met een regenjas aan, zelfs onder een stralend zonnetje en bij temperaturen van zowat 25 graden. “Ik kan niet trainen zonder regenjas. Ze zeggen dat keepers vaak een vreemde kronkel hebben in hun kop en bij mij is dat niet anders. In Griekenland trainde ik zelfs bij 35 graden met een regenjasje aan. Ik heb dat jasje speciaal moeten laten overvliegen, want bij mijn club zat dat zelfs niet standaard in het kledijpakket”, besluit Verhulst al lachend.