Nieuwkomer Arne Wouters over de ambities van Berg en Dal: “Er zit veel ervaring en evenwicht in onze kern”

voetbal eerste provincialeIn eerste provinciale werd vorig jaar een enorme titelstrijd geleverd tussen drie Kempische tenoren. Wezel en Geel promoveerden naar derde afdeling, in tegenstelling tot Berg en Dal. De Meerhoutse formatie haakte in extremis af in het titeldebat en werd in de eerste partij van de interprovinciale eindronde uitgeschakeld.

De ontgoocheling van enkele maanden geleden heeft intussen plaats moeten maken voor een nieuwe, gezonde en grenzeloze ambitie. Voorzitter Chris Verheyen keek op geen inspanning en stelde een kern samen die van de Meerhoutse formatie de grote titelfavoriet maakt. De voorbereiding die Berg en Dal afwerkte, was schitterend. Eén van de nieuwkomers is Arne Wouters, vorig seizoen met Houtvenne nog actief in tweede nationale.

Geen stap terug

“Het feit dat ik voor Berg en Dal kies beschouw ik niet als een sportieve stap terug”, reageert de middenvelder. “Samen met de club bekijk ik het als een sportieve investering. Het gegeven dat ik nationale ervaring heb, kan een bondgenoot zijn. Maar het belangrijkste is dat we over een heel gebalanceerde ploeg beschikken. Druk zal er inderdaad zijn.”

Ambitie

Voor Berg en Dal eindigde het vorige seizoen vroeger dan verwacht. De 1-0-nederlaag in de eerste wedstrijd van de interprovinciale eindronde, op het veld van Torpedo Hasselt, was niet echt in het scenario voorzien.

“Ik heb in mijn loopbaan verschillende keren een eindronde gespeeld”, zegt de nieuwkomer. “Daarin heb ik ook ondervonden hoe onvoorspelbaar die competitie kan zijn. Probleem is dat er geen herkansing is. Maar dat zijn zaken die voorbij zijn. Het is nu belangrijk om ons te focussen op de toekomst.”

Herselt

In de beker van Antwerpen eindigde Berg en Dal als eerste in zijn groep met het maximum van de punten. Maar ook tegen ploegen uit nationale, zoals Hasselt, liet het team van trainer Johan Houben een sterke indruk na. “Uiteraard blijven het wedstrijden in de voorbereiding”, eindigt Arne Wouters. “In de competitie mogen we ons elke week aan een strijd verwachten. We beginnen zaterdagavond om 18.30 uur voor eigen volk tegen Herselt. Een nieuwkomer die zich eveneens zal willen tonen.”

