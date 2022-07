Nieuwelingen Acrog-Tormans pakken Belgische titel in het ploegentijdrijden, junioren veroveren zilver

In dit BK vormde Jasper Schoofs ploeg met Tristan Jannes, Axel Van Den Broek, Jul Hélin, Cisse Pauwels en Nio Vandevorst. “We trainden tweemaal samen op het parcours van de ploegentijdrit”, vertelde Schoofs. “Axel Van Den Broek werd als starter aangeduid, ik als zesde en laatste man. We zaten onmiddellijk in het juiste tempo, maar verloren al na een paar kilometer Jul Hélin. Hij had een probleem met zijn ketting. Op hem wachten was geen optie. Na het ene tussenpunt hoorden we dat we de snelste tijd hadden. Neen, voorsprong werd toen niet gecommuniceerd. Bij de aankomst bleken we driekwart minuut sneller dan Avia-Rudyco.”