Nieuwelinge Zita Gheysens zit al aan vier pistetitels en doet maandag in de sprint een gooi naar haar vijfde

Zita Gheysens is bij meisjes nieuwelingen dé blikvanger van de Belgische pistekampioenschappen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. In niet minder dan vier disciplines stond de vijftienjarige Izegemse op het hoogste schavotje.

Net voor Kerstmis begon ze de piste-BK’s met een knaller: ze pakte drie titels op rij. “De scratch was de eerste”, glunderde Gheysens. “Ietwat onverwacht. De sprint om de titel werd redelijk vroeg ingezet. Wat me meer ligt dan kortere spurten. Kan ik aangaan voor Auke De Buysser en Jilke Michielsen, heb ik sowieso meer kans. Dat was een superstart van deze kampioenschappen. We rijden meestal samen met de meisjes junioren. In de scratch eindigde ik zelfs voor iedereen. Ook voor Hélène Hesters die bij de junioren tot nog toe alle pistetitels pakte.”

Dankzij een persoonlijke besttijd (2.39.792) haalde ze ook in de individuele achtervolging over twee kilometer de Belgische titel. Geen twee zonder drie want Gheysens veroverde ook in de afvalling goud. “Ietwat vreemd”, gaf ze eerlijk toe. “Denk niet dat ik die titel verdiende. Volgens mij werd Jilke Michielsen onterecht gediskwalificeerd. De sfeer die avond was niet zo leuk. Auke, Jilke en ik zitten samen op de Topsportschool. Zo’n onterechte jurybeslissing leidde tot wat onbehagen in ons groepje.”

Goud in keirin

Op een volgende gouden medaille moest Zita Gheysens afgelopen week wat wachten. Ze werd vijfde in de puntenkoers, pakte brons op de 500 meter en viel net naast het podium in het omnium. “Het BK puntenkoers was minder, ik had een steek in mijn zij en trok daags voor het omnium naar de kinesist”, ging Gheysens verder. “In de afvalling, het derde nummer van dat omnium, maakte ik een grove fout. Ik was vooral boos op mezelf. In de afsluitende puntenrit heb ik me nog helemaal kapot gereden, maar ik kwam in de eindstand twee punten tekort om brons uit de brand te slepen.”

Vrijdag zette Zita Gheysens de keirin naar haar hand. Jilke Michielsen en Auke De Buysser sprokkelden in twee reeksen evenveel punten, maar omdat ze de tweede proef won mocht ze de driekleur aantrekken. “Ik had nochtans veel stress”, beweerde ze. “Met deze vierde Belgische titel is die fout in het omnium niet vergeten. Ik zal ze geen tweede keer maken. Maandag doe ik ook nog het sprinttoernooi. En eind januari rijd ik met Laura Fivé het BK ploegkoers. In dat nummer het podium halen zou mooi zijn.”