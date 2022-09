Nieuweling Stan Deram wint voor het eerst veldrit: “Vorige winter altijd pech bij loting startpositie”

Twee maal eerste rij

Een jaar geleden werd Deram, bij de eerstejaars, in Knesselare derde. Toen één van zijn beste uitslagen van het seizoen. “Vorige winter had ik zo goed als overal pech bij de loting van de startpositie”, zuchtte Deram. “Bijna elke cross moest ik helemaal achteraan starten. In Kessel, in mijn eerste veldrit van dit seizoen, stond ik bij de start weer op de laatste rij. Na een inhaalrace werd ik toch nog tiende, gezien de situatie een goed resultaat. In Wiekevorst stond ik bij de start op de eerste rij. Ik dook als vijfde het veld in en reed lang op positie drie. In de slotronde moest ik wat plaatsen prijsgeven. Onder meer omdat ik niet meer kon springen over de balkjes want er was geen ruimte. De sprint om de zevende plaats verloor ik nipt.”