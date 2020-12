Nieuwe voorzitter Sies Berten van RC Lauwe: “Ik ben bekommerd om iedereen in onze club, we hebben geen zin om te hervatten”

“Gewoon omdat we onze mensen niet willen besmetten door het coronavirus. Bij wie ziek wordt, is het iets van lange duur. Het is niet zomaar een ‘hoestje’. Zoveel is duidelijk: het coronavirus is ‘een straatje zonder einde’. Uit de contacten met de andere ploegen uit onze reeks zijn er maar een drietal die vanaf februari weer willen spelen.”

“Laat ons deze competitie gewoonweg overslaan en hervatten in september, wanneer er tegen dan voor iedereen hopelijk een vaccin is. We willen onze mensen niet besmetten en in gevaar brengen. Ik hoop dat Voetbal Vlaanderen dat beseft. Vergeet het dat de competitie in februari hervat. Het slecht weer komt er ook aan.”

Quote De competitie hervatten met een gesloten kantine, kan niet. De lopende facturen moeten betaald worden en er zijn de vaste kosten. Sies Berten (voorzitter RC Lauwe)

“Het allergrootste punt voor de inkomsten, is de kantine. De competitie hervatten met een gesloten kantine, kan niet. De lopende facturen moeten betaald worden en er zijn de vaste kosten. Neem aan dat we moeten hervatten en er legt een speler een positieve coronatest af, wat dan? Ik ben bekommerd om iedereen in onze club. Spelers, trainers, bestuursleden, de vrijwillige medewerkers en ouders van jeugdspelers. Allemaal mensen die gaan werken. Ik wil dat virus niet in onze club binnenbrengen.”

Bijzonder eerste jaar

Nadat voorzitter Freddy Callens opstapte, zat de Rassing lang zonder voorzitter. Tot Sies Berten in juli aan het roer kwam. Haar echtgenoot Joost Callewaert is penningmeester. Haar eerste jaar als voorzitter is om nooit meer te vergeten. “Omdat er sommigen in onze maatschappij niet aan de regels houden, zitten we met een groot probleem”, zegt de preses. “De spelers mogen gaan lopen en dat is het. Het is voor iedereen hetzelfde. Nogmaals, we hebben geen zin om te hervatten.”

Er is ook sportief nieuws, want eind dit seizoen stopt het voor trainer Joachim Heytens. “Over de reden wens ik niet te communiceren”, zegt Sies. “Het blijft tussen de trainer en ons. We hebben het hem nu al duidelijk gemaakt zodat hij rustig kan uitkijken naar iets anders.”

Lees ook: voetbal in West-Vlaanderen