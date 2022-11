Nieuwe T1 Sam Vermeulen ziet Nijlen vanop tribune ook verliezen bij leider Houtvenne (2-0): “We moeten als groep een klik maken”

Vrijdag gaf Sam Vermeulen in deze krant al toelichting bij zijn keuze voor Nijlen en ook waarom hij dit weekend eerst nog op de bank zou zitten bij Eppegem. Maar omdat die afscheidsmatch zaterdagmiddag al plaatsvond, kreeg de 40-jarige Mechelaar enkele uren later ook de kans om zijn toekomstige ploeg aan het werk te zien op bezoek bij leider Houtvenne.

Emotioneel

“Het was een emotionele dag”, blikt Vermeulen, die eerder ook aan de slag was bij Zennester Hombeek, Kampenhout en Tempo Overijse, terug zaterdagavond. “Hoewel ik de beslissing om te vertrekken bij Eppegem in eer en geweten nam, was het op menselijk vlak niet eenvoudig. De wedstrijdvoorbereiding was goed en de spelers gunden mij ook een mooi afscheid, maar jammer genoeg kregen we niet het resultaat dat we verdienden. Ik zag heel veel passie en overgave tegen een ploeg die niet kwam om te voetballen, maar uiteindelijk wel met de drie punten naar huis ging. Dat wij nog twee keer het kader raakten in de toegevoegde tijd onderstreept de situatie waarin Eppegem zich momenteel bevindt. De groep was ontgoocheld, maar ik wens hen het allerbeste en hoop dat ze een coach vinden die het tij kan keren. Die spelers verdienen dat.”

“Ik vertrok er uiteindelijk op een goede manier en daarna was het even tijd om mijn hoofd leeg te maken in de wagen. Mijn vrouw belde me onderweg om te vragen hoe het was geweest, maar daar wilde ik even niet over praten of niet langer aan denken. (lacht) Ik luisterde naar wat muziek en reed naar Westerlo.”

Fundamenten en realiteit

“Wat ik daar zag van Nijlen? Het is een ploeg met veel kwaliteiten die onder zijn waarde staat gerangschikt. Ik zag veel potentieel en een goede mentaliteit. De fundamenten om op te bouwen zijn dus wel degelijk aanwezig en de structuur binnen de club laat dat ook toe. Er is een gezonde visie.”

“Maar de realiteit is dat we na de zeges van Pelt en Kampenhout naar de voorlaatste plaats terugzakten. Dat is iets helemaal anders dan voetballen in de middenmoot en dat is een klik die iedereen moet maken. We moeten allemaal in de spiegel kijken en die stap meer zetten voor elkaar. Deze groep kan voetballen en heeft de nodige ervaring, maar het mentale aspect zal de doorslag geven in onze missie om ons in veiligheid te voetballen. Ikzelf heb wel wat ervaring met dergelijke situaties, maar we zullen dit als geheel moeten doen.”

“Dat we voor de winterstop nog veel kunnen goedmaken in de duels met rechtstreekse concurrenten? We bekijken het week per week. Het heeft nu geen zin om te speculeren. Vanaf maandag gaan we werken aan de details en focussen we in de eerste plaats op Beringen.”

