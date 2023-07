Nieuwe T1 Mirko Licata weet waar Belisia naar toe wil: “Een promotie? Ambitie die ik wat graag wil inlossen”

Wielrennen U23 Lies’l Schevenels werkt op de weg aan haar nieuwe crosssei­zoen: “Het worden pittige dagen”

Lies’l Schevenels (De Ceuster Bonache Cycling Team) is volop aan de voorbereiding op haar nieuwe veldritseizoen bezig. Ze combineert een wegprogramma met trainingen in het buitenland. De voorbije dagen was ze op vakantie in de buurt van de Mont Ventoux. “Ik heb al vier beklimmingen van de reus van de Provence achter de kiezen”, lacht Schevenels die in Frankrijk het gezelschap heeft van haar familie en vriend en tevens renner Rhune Clynen.