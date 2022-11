Nieuwe T1 Enzo Vandewalle debuteert met Kluisbergen Sportief bij SV Melsen: “Twee geschorsten, dat wordt puzzelen”

De voorbije jaren verbond Enzo Vandewalle zijn lot aan dat van Pascal Verriest. Als hulptrainer bij de opgedoekte nationaler SC Menen, sedert dit seizoen als z’n assistent bij Anzegem. “Ik verlaat in alle vriendschap Anzegem”, benadrukt Enzo Vandewalle. “Eigenlijk had ik al eens contact met Kluisbergen Sportief. In de periode na Racing Waregem, toen ik zonder club zat. Toen ben ik er niet op ingegaan. Dat ik deze uitdaging dit keer wel aanga is vooral een familiale keuze. We verwachten ons tweede kindje. En ik woon op hooguit tien minuten van het veld van Kluisbergen Sportief. Gemakkelijker kan bijna niet.”

Vijftien punten

Bovendien is er bij de club geen degradatiestress. Met vijftien op dertig staan de blauwhemden netjes in de middenmoot. “Toch gaan we proberen een paar plaatsjes hoger te geraken”, blikt Vandewalle vooruit. “Dinsdag, op mijn eerste training, was ik aangenaam verrast over het potentieel dat de club heeft. En ook door de piekfijne accommodatie. Ik zag er vijf of zes vrijwilligers aan de slag in de kantine. Dankzij het werk van die mensen rook het er heel erg fris. Blijkbaar hebben ze bij de club nog heel wat hardwerkende mensen.”

Onbekende ploeg

Wat op het veld een verlengstuk moet krijgen. Zondag trekt Kluisbergen Sportief naar SV Melsen, nieuwkomer in tweede provinciale. “Voor mij een onbekende ploeg”, geeft Enzo Vandewalle toe. “Dit is de eerste keer dat ik in Oost-Vlaanderen aan de slag ga. Melsen is een ploeg die het heel goed doet want ze staan momenteel derde. Voor mijn eerste match zal ik moeten puzzelen. Want zowel Victor Van Rompuy als Bram Everaert zijn geschorst.”

Daarvoor krijgt Vandewalle zonder twijfel ondersteuning van hulptrainer Bart De Clercq en keepertrainer Bram Desmet. Bij SV Anzegem gaan ze op zoek naar een opvolger voor Enzo Vandewalle. “We wachten af wie zich kandidaat stelt en nemen dan een beslissing”, aldus Verriest die zondag naar staartploeg Eppegem trekt.