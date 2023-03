Nieuwe T1 Aziz Moutawakil debuteert zondag met Berg en Dal in de topper op het veld van Tisselt

Voetbal eerste provincialeHet zijn bewogen dagen geweest bij Berg en Dal. De leider in eerste provinciale verloor zondag zijn tweede thuiswedstrijd op rij. Na Berlaar Heikant liet Kontich, na een 1-2-zege, de Meerhoutse formatie met lege handen achter. Voor trainer Johan Houben was het het sein om de handdoek in de ring te gooien. Ex-speler en de voormalige T2 Aziz Moutawakil wordt zijn opvolger.

De drie op negen heeft ervoor gezorgd dat de voorsprong van Berg en Dal op Tisselt geslonken is tot twee punten. De Meerhoutse formatie heeft wel één wedstrijd minder gespeeld dan zijn dichtste concurrent. In de spelersgroep leefde het besef dat de prestatie tegen Kontich, vooral na de rust, ondermaats was.

Opdoffer

In het duel tegen Kontich leverde Berg en Dal in de eerste periode een degelijke prestatie af. Maar na de rust zakte het collectief als een kaartenhuisje in mekaar.

“Voor mij onverklaarbaar”, reageerde aanvaller Jeff Gevers. “In de tweede helft kregen we geen degelijke combinatie meer in mekaar geknutseld. Ik denk niet dat het met vertrouwen of enige druk te maken heeft. We beschikken over een groep die voldoende ervaring heeft. We weten dat we in een club voetballen die haar ambities niet onder stoelen of banken steekt. Iedere ploeg die Berg en Dal moet bekampen, plooit zich dubbel. Wat uiteindelijk een logische reactie is.”

Trainerswissel

Het verlies tegen Kontich, de vierde nederlaag van het seizoen, was voor Johan Houben de reden om zijn taak als trainer neer te leggen. Veel tijd om naar een opvolger te zoeken had de club niet. Voorzitter Chris Verheyen en zijn bestuur vonden met Aziz Moutawakil de nieuwe T1 in eigen rangen.

Moutawakil was bij Berg en Dal aan de slag als T2, nadat hij hij in oktober van vorig jaar een letsel aan de kruisbanden opliep, wat meteen het einde van zijn spelersloopbaan betekende. Voor zijn komst naar Berg en Dal was hij als speler, naast een doortocht in Nederland, in ons land actief bij Patro Eisden, Hades, Thes en Dessel. De overeenkomst met Berg en Dal loopt tot eind dit seizoen, met een optie voor nog één jaar. Zijn debuut als T1 kan meteen tellen. De Kempenaars spelen zondag de topper op het kunstgrasveld van naaste achtervolger Tisselt.

Lees ook: meer provinciaal voetbal