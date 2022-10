Nieuwe stunt van RSCA Futsal tegen sterk Palma levert tweede plaats in de poule op

Futsal Champions LeagueEdu ‘de Verschrikkelijke’ en Tomic ‘de Onzichtbare’ hebben Palma kleingekregen. Toegegeven, bij momenten speelden de Spanjaarden indrukwekkend, maar RSCA hield op karakter stand. Met dank aan Edu en Tomic. De eerste toonde andermaal zijn groot strijdershart, de tweede was een koele killer. Door de nieuwe stunt eindigt RSCA tweede in de groep des doods. In november volgt de Elite Round.

In de vooravond trad Sporting Paris aan tegen Kairat Almaty. De Fransen moesten winnen om als derde alsnog door te stoten naar de Elite Round van de Champions League. Na anderhalve minuut kreeg men echter al het deksel op de neus. Tursagulov opende de score van dichtbij. Nadien had Kairat wel wat overwicht, maar de ploeg miste duidelijk Edson, Fernandinho (geblesseerd) en doelman Higuita (geschorst). Tot veel uitgespeelde kansen kwamen de Kazachen niet in de eerste helft. Rust: 0-1. Na de herneming liep Kairat 0-3 uit. Toch werd het nog spannend. In de laatste minuten kwam Sporting terug tot 2-3. Door de winst was Kairat zeker van de kwalificatie voor de Elite Round.

Palma

In een uitverkochte Belleheide opende Palma furieus. RSCA had moeite om in het eigen spel te komen en kreeg nauwelijks kansen. Stress? Het gemis van Fits? Een sterkere tegenstander? Na een uitgespeelde actie kon Saldise terecht de score openen. Na nog geen tien minuten spel hadden beide ploegen al vijf fouten achter hun naam staan. Op het einde van de eerste helft kwam de thuisploeg beter in de match en dat resulteerde in de gelijkmaker. Edu kon een gemeten assist van Grello tegen de netten knallen. Rust: 1-1. Onmiddellijk na de herneming bracht Tomic Anderlecht op voorsprong. Palma ging op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er kort voor tijd. Doelman Roncaglio – de Brailiaan speelde nochtans een sterk tornooi – maakte een strafschopfout op Tayebi. Oledghobad zette de strafschop om. In de slotfase nam de thuisploeg nog risico’s om voor groepswinst te gaan door met vliegende keeper te spelen, maar de score wijzigde niet meer. Palma is groepswinnaar voor RSCA en Kairat. Sporting Paris is uitgeschakeld.

Luca Cragnaz

Coach Luca Cragnaz hield een dubbel gevoel over aan het gelijkspel en de bijhorende tweede plaats. “Uiteraard ben ik fier op mijn spelers! Voor het eerst in de geschiedenis van Halle-Gooik/RSCA slagen we erin om tweede te worden in de Main Roud van de Champions League. We hebben twee keer niet verloren tegen een ploeg uit de top vijf van Europa (eerder werd ook gelijkgespeeld tegen Kairat, red.). Dat is uniek. Tegelijk ben ik vandaag ook ontgoocheld. We gingen voor groepswinst en dat is niet gelukt. Op het einde hebben we nochtans risico’s genomen. De laatste drie minuten durfden we het tegen Palma aan om met een vliegende keeper te spelen. Die durf werd spijtig genoeg niet beloond. Ik weet nu al dat het positieve morgen de bovenhand zal krijgen.”

Maximiliano Rescia

Hoewel Maximiliano Rescia een palmares heeft om u tegen te zeggen, was de Argentijn toch onder de indruk. “We hebben echt drie keer tegen de top van Europa gespeeld.In elke match hebben we onze voet kunnen plaatsen. Vooraf werd onze poule de groep des doods genoemd. Dat is toch wel een beetje uitgekomen. Ik vind dan ook dat we tevreden mogen zijn met onze tweede plaats, maar het mag geen eindpunt zijn.”

Ploegen

RSCA : Roncaglio, Edu, Tomic, Diogo, Grello (starters), Cristiano, Bex, Meyers, De Kerf, Rescia, Roninho, Dillien, Jelovcic.

Palma Futsal : Muller, Chaguinha, Marlon, Rivillos, Tayebi (starters), Carlos Barron, Mancuso, Rojas, Oledghobad, Francisco Tomaz, Cleber, Saldise, Carlos, Cainan.

Doelpunten : 6’ Saldise (0-1), 18’ Edu (1-1), 21’ Tomic (2-1), 37 Oledghobad (2-2).

Doelpunten Sporting Paris-Kairat : 2’ Tursagulov (0-1), 23’ Caio (0-2), 29’ Diego (0-3), 32’ Bolinha (1-3), 38’ Fineo (2-3).