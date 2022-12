Nieuwe spelers, zelfde spelbeeld, zelfde resultaat. Antwerp Giants lijdt eerste thuisnederlaag tegen Charleroi

De eerste test van het new-look Telenet Giants Antwerp voor de thuisfans in de Lotto-Arena was geen succes. Met veel overgave knokte Charleroi zich naar de zege (66-77). Bij Giants (nog) gen kentering. Nieuwe spelers, zelfde spelbeeld, zelfde resultaat.

Net zoals tegen Luik en Hapoel Haifa kende Antwerp Giants een uitstekende start. Maar het verval volgde weer zeer snel. Giants herviel in zijn fouten: stroeve aanval, weinig balcirculatie, geen help-defense (Charleroi scoorde 42 punten in de bucket). Terwijl Charleroi de mouwen opstroopte en het energiepeil verhoogde, bleef de reactie bij de thuisploeg achterwege. Giants leed tegen Charleroi zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen.

“Charleroi had de wedstijd onder controle”, zegt coach Ivica Skelin. “Toen het in het derde quarter een voorsprong van tien punten had, bleef onze terugkeer uit. Zowel in aanval als verdediging speelden we niet goed. De bal werd niet rond gespeeld. We maakten veel unforced errors.”

Gemiste kans

Antwerp Giants vond geen antwoord op Jhivvan Jackson De Charleroi-Amerikaan was een gesel voor de thuisdefensie en scoorde 30 punten. Royce Hamm was de beste Giant. De Amerikaanse center eindigde met 16 punten, 10 rebounds en 2 blocks. Na enkele moeilijke beginminuten liet Brandon Anderson flitsen van zijn potentieel zien. De Amerikaanse spelverdeler lukte 11 punten en 8 assists.

“Een teleurstellend resultaat”, zegt Brandon Anderson. “Er is veel talent in de ploeg maar we moeten leren met ons hart spelen.”

“Dit is een gemiste kans”, gaat coach Skelin verder. “Dit zijn de wedstrijden wie we moeten winnen. Op karakter, met energie. Niet enkel op kwaliteit. We moeten niet naar excuses zoeken. We moeten enkel naar onszelf kijken. Met deze nieuwe groep hebben we geen voorbereiding van zes weken. We moeten zo snel mogelijk oplossingen vinden.”

Elite Silver

Spencer Butterfield kon zich moeilijk doorzetten tegen de stugge verdediging van de bezoekers. De Amerikaanse schutter miste tien van zijn twaalf pogingen.

“We gaven een vermoeide indruk”, zegt Butterfield. “We kwamen overal een stap te laat. We misten open shots. Misschien het gevolg van de Europese verplaatsing naar Israël. We moeten uit elke wedstrijd leren. Deze ploeg is nog steeds zoekende. Maar er is niet veel tijd. Elke match wordt belangrijk.”

Zeven wedstrijden heeft Antwerp Giants in de BNXT-league gespeeld. Drie zeges, vier nederlagen. Ondanks de op twee na laatste plaats blijft de schade in het klassement (alsnog) beperkt. Elf matchen staan er nog op de kalender. Definitief is er dus nog niets beslist. Maar met de huidige vorm staat Antwerp Giants dichter bij de Elite Silver dan bij de Elite Gold. Een onaangenaam vooruitzicht.