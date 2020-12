Nieuwe RWDM-trainer Frédéric Stilmant wil geen tabula rasa: “Meer aandacht voor verdedigende taken”

voetbal 1BMet de trainerswissel Demol-Stilmant zorgde RWDM voor een primeur in eerste klasse B. Demol is immers de eerste trainer die de laan werd uitgestuurd dit seizoen. Frédéric Stilmant wordt na een onderbreking van zes maanden dus opnieuw hoofdtrainer van de Brusselse club. Ook vorig seizoen bekleedde hij die functie enkele maanden, nadat Fred Vanderbiest de club onverwacht de rug had toegekeerd om weer te keren naar KV Mechelen.

Of Frédéric Stilmant voor (on)beperkte duur als hoofdtrainer is aangesteld, is nog koffiedik kijken. Wellicht wacht het bestuur de komende drie wedstrijden tot aan de winterstop af om te beslissen of er toch een nieuwe hoofdtrainer zal aangesteld worden. Voorzitter Thierry Dailly gaf reeds aan dat er geen haast is. Het voordeel van de promotie van Stilmant tot hoofdcoach is dat hij het huis en de spelers kent.

De 41-jarige Dinantenaar gaf alvast aan dat hij geen tabula rasa gaat doen. “Ik ga inderdaad niet het hele systeem omgooien, want in de thuiswedstrijden tegen topploegen zoals Union en Westerlo heeft het goed gewerkt met twee zeges als resultaat. Het spreekt voor zich dat ik wel een aantal aanpassingen zal doen om te voorkomen dat we in een crisissituatie zouden terechtkomen. Die is er nu nog helemaal niet”, benadrukt hij.

Vooral op defensief vlak is er werk aan de winkel en dus nog veel progressie te boeken. Het vaak naïeve spel van RWDM, waarbij aanvallen belangrijker was dan verdedigen, heeft de Brusselse al heel wat punten gekost.

“Verdedigen is niet alleen de taak van de verdedigers, maar dat moet gebeuren met de ganse ploeg. We moeten meer als een blok spelen. Samen aanvallen, maar zeker ook samen de defensieve taken opnemen.”

Andere tactiek en andere spelers?

Het zal vriend en tegenstander benieuwen welke nieuwe accenten Frédéric Stilmant zal leggen: op tactisch vlak en in de keuze van spelers. Er is wel goed nieuws. Nicolas Rommens is na een schorsing van twee speeldagen opnieuw beschikbaar. Ook Meddour en publiekslieveling Bova, die nog geen minuut speelde dit seizoen, zijn volledig hersteld van hun blessures. Aanwinst Van Den Bogaert hervatte deze week de groepstraining, maar de match tegen Deinze komt nog te vroeg. Fabre, geopereerd aan de adductoren en voor vier maanden buiten strijd, en Electeur, die nog steeds sukkelt met de enkel, zijn niet inzetbaar. Lenny Nangis zit zijn eerste van twee schorsingen uit. Lavie wacht – na tussenkomst van de reviewcommissie - een mogelijke schorsing voor zijn fout op Ugalde in de match tegen Lommel vorige zondag.