Nieuwe RWDM-coach Vincent Euvrard heeft duidelijke missie: “Spelniveau spelers én ploeg moet naar omhoog”

Vincent Euvrard weet naar eigen zeggen heel goed waaraan hij is begonnen bij RWDM. Zijn hoofdopdracht voor dit seizoen van het bestuur is de club in 1B houden.

“Dat wordt geen gemakkelijke opdracht, maar is niet onmogelijk», zegt hij. “Ik heb heel wat wedstrijden van RWDM op tv of op video bekeken. Ik heb dus een goed beeld over de kwaliteit van deze groep: de sterkte punten en de werkpunten. Er is een heel goede basis waarop kan voortgebouwd worden. Behalve de club zo snel mogelijk verzekeren van een verlengd verblijf in het profvoetbal heb ik ook een persoonlijk ambitie. Noem het een missie. Ik wil niet alleen de spelers individueel naar een hoger niveau tillen, maar ook de ploeg als geheel.”

Quote Ik heb een bepaalde filosofie voor ogen en hopelijk pikken de spelers die zo snel mogelijk op Vincent Euvrard

In tegenstelling tot zijn voorganger Laurent Demol zal nieuwe trainer Vincent Euvrard niet te beroerd zijn om de tactiek aan te passen in functie van de tegenstander of het wedstrijdverloop. “Mijn eerste betrachting is niet het meeste balbezit te hebben aan het einde van een match”, durft hij te bekennen. “Wat ik veel belangrijker vind, is hoe we voldoende doelrijpe kansen kunnen bij elkaar voetballen. Ik heb een bepaalde filosofie voor ogen en hopelijk pikken de spelers die zo snel mogelijk op. Daar gaan we samen aan moeten werken.”

Na Seraing volgt er nog de kapitale wedstrijd tegen concurrent om het behoud Lierse Kempenzonen. “Ik wil niet verder vooruitkijken dan het eerstvolgende duel, maar het spreekt voor zich dat we er alles aan zullen doen om Lierse voor de winterstop nog verder van ons af te schudden. Ook op Seraing zie ik mogelijkheden, ook al heeft de Luikse club een heel sterke voorlinie. Aan ons om hun zwakkere punten maximaal uit te buiten”

Versterkingen

Euvrard hoopt dat de club tijdens de winterstop de nodige versterkingen zal doen. “Om meer tactische mogelijkheden te hebben, is dat een noodzaak. RWDM is immers nog geen geoliede machine. Dat is geen verwijt, maar een vaststelling. En misschien ook wel logisch gezien RWDM over het kleinste budget van de reeks beschikt. Toch kunnen weinig clubs zich permitteren om in de winter niet te sleutelen aan hun ploeg. Ik heb er alvast vertrouwen in.”

