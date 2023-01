Nieuwe remontada! Stijn Cloodts debuteert in doel bij City Pirates dat 3-1 achterstand na rust ombuigt in 3-4 zege bij Turnhout: “Dit smaakt naar meer”

“Na een frustrerende eerste helft”, geeft Cloodts, opgeleid bij Anderlecht, KV Mechelen en afgelopen zomer overgekomen van Antwerp, toe. “Dan mag je eens aan een wedstrijd beginnen en krijg je meteen drie goals om de oren. Ik kon mezelf weinig verwijten bij die tegendoelpunten, maar dat maakt het voor een doelman eens zo frustrerend. Aan minstens een van de tegengoals ging ook buitenspel vooraf. Zo gingen we met een slecht gevoel de rust in, maar in de kleedkamer staken we de koppen bij elkaar en besloten we na de pauze vol voor de ommekeer te gaan.”

Reactie

“Turnhout was scherper in de eerste helft, maar in de tweede periode namen wij het heft in handen. We zetten hen onder druk en scoorden meteen twee keer in de eerste tien minuten. Dat gaf een boost en helemaal op het eind werden we nog beloond met de winning goal. Waarom we niet van bij de aftrap van onze eigen sterkte uit gingen? Dat is moeilijk te zeggen. Ik onthoud vooral dat we de juiste reactie in huis hadden na een mindere eerste helft. Hoe je dan uiteindelijk die drie punten pakt, is van minder belang in onze situatie.”