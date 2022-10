Nieuwe paleisrevolutie bij SK Sint-Niklaas: ‘oude bekende’ wordt voorzitter, Robby Buyens niet langer technisch directeur

voetbal jupiler pro league Sofian Kiyine en OHL trekken naar Stayen: “Die voedselver­gif­ti­ging hopelijk tegen zaterdag uit ons lijf”

“Na de 0 op 6 tegen Genk en in Eupen, willen wij zaterdag in Sint-Truiden alles geven om te winnen”, zegt Sofian Kiyine (25). “Dat wordt moeilijk, want meerdere jongens dragen nog de gevolgen van de voedselvergiftiging die ons – onder wie ik – in Eupen parten speelde.”

