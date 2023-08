Nieuwe OHL-doelman Maxence Prévot: “Voor matchen als die tegen Antwerp doé je het”

wielrennen elite z/c Ex-kampioen Tom Timmermans haalt BK in Putte: “Revalida­tie heeft bloed, zweet en tranen gekost”

In april brak ex-kampioen van België Tom Timmermans op training zijn ruggenwervel. Een lange revalidatie volgde. Vier maanden later lijkt de Galmaardenaar net op tijd hersteld te zijn om zondag deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap voor elites zonder contract in Putte. Wat volgt, is het relaas van enkele bewogen maanden.