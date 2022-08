Nieuwe Liersespits Leonardo Rocha voelt zich klaar voor competitiestart: “Ik hou een positief gevoel over aan de voorbereiding”

Voetbal CPLHet is lang geleden dat Lierse nog eens een spits in huis haalde met even straffe adelbrieven als Leonardo Rocha. Na een wat lastigere periode wil de voormalige 1B-topschutter zichzelf op het Lisp herlanceren. “Coach Tom Van Imschoot weet perfect hoe ik het best rendeer.”

Klein weetje: Leonardo Miramar Rocha werd geboren op 23 mei 1997, twee dagen voor het oude Lierse landskampioen werd. Zou het een positief voorteken zijn? Over de voorbereiding op het nieuwe seizoen hoor je Rocha alvast niet klagen.

“Het was een lange, maar goede aanloop”, vertelt de boomlange Portugees, die tegenwoordig met zijn vrouw Camilla en drie maanden oude dochter Nicole in Olen woont. “De conditie en de automatismen zijn er nu. De grootste tegenvaller was het uitvallen van keeper Jens Teunckens, maar voor het overige houden we een positief gevoel over aan deze zomer. Ook voor mezelf is de voorbereiding prima verlopen. Ik kreeg de kans om ritme op te doen, pikte in de oefenmatchen een paar goaltjes mee en vond mijn draai in mijn nieuwe omgeving. Als enige buitenlander in een Belgische groep werd ik toch warm ontvangen. Na vier jaar in België ben ik hier dan ook al thuis.”

Geen uitgesproken favoriet

Op het Lisp vond Rocha trainer Tom Van Imschoot terug. De twee kennen mekaar van bij Lommel. “Toen ik destijds in Lommel arriveerde, was ik een nobody, een jonge buitenlander die nog alles moest bewijzen. Tom Van Imschoot heeft mij dan mee gevormd tot de voetballer die ik nu ben. De trainer kent mijn kwaliteiten en weet als geen ander hoe ik het best rendeer. Natuurlijk speelde zijn aanwezigheid een belangrijke rol in mijn keuze voor Lierse. Mede door blessures heb ik een paar lastigere jaren achter de rug. Nu wil ik in de eerste plaats het plezier terugvinden. Dan komt de rest wel vanzelf.”

Lierse start de competitie zondag op het veld van Jong Racing Genk. Uitgesproken favorieten ziet Rocha deze keer niet in onze tweede voetbalklasse. “Andere jaren staken ploegen als KV Mechelen, Union en Westerlo er wat bovenuit. Nu vind ik het moeilijk om één ploeg naar voren te schuiven”, aldus Rocha. “Zelf gaan wij op voorhand niet te hoog van de toren blazen, al vind ik wel dat er behoorlijk wat kwaliteit en een uitstekende mentaliteit in onze kern schuilen. Maar door het gewijzigde competitieformat is het moeilijk in te schatten tot wat dat kan leiden. Hoe sterk gaan die beloftenteams uit 1A bijvoorbeeld zijn? Na een match of tien zullen de waardeverhoudingen min of meer duidelijk zijn.”

