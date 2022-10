Nieuwe libero Steven Ottevanger voelt zich goed in Maaseik: “Nog geen kans gehad om stad te verkennen”

Volleybal Lotto Volley LeagueSteven Ottenvanger is anderhalve week aan de slag als libero bij Maaseik, maar de Nederlander voelt zich al helemaal thuis aan de boorden van de Maas. “Er was meteen een klik. Ik heb niet veel tijd gehad om me niet thuis te voelen, want ik moest meteen stevig aan de bak”, vertelt de Noord-Nederlander die uitkijkt naar de topper tegen Aalst. “Ik heb alvast begrepen dat het ander niveau wordt dan Gent of Achel.”

De nieuwe libero van Maaseik is afkomstig van Sneek in het verre Friesland. Hij is wel wat water gewoon, maar de Maas is voorlopig nog onbekend terrein voor hem. “Neen, ik heb nog niet de kans gehad om de stad te verkennen. Ik heb voorlopig alleen de sporthal, mijn appartement en de sporthal van de binnenkant gezien. Ik hoop snel wat meer van mijn nieuwe woonplaats te zien”, zegt de oud-speler van Lycurgus Groningen, de ploeg waar ook voormalig libero Just Dronkers de kneepjes van het vrije verdedigersvak leerde.

Stap vooruit

“Maaseik is voor mij een stap voorwaarts. Het niveau van de Belgische competitie ligt duidelijk hoger, dat merkte ik al tijdens de eerste training. Er wordt hard gewerkt en is er op amper enkele dagen tijd veel moeite gedaan om me in te werken. Het was even wennen, maar intussen hebben we twee wedstrijden afgewerkt en lukt het steeds beter”, aldus Ottevanger die uitkijkt naar de wedstrijd tegen Aalst. “Dat wordt een eerste interessante test. Voor de ploeg, maar ook voor mezelf.”

Druk programma

Na de midweekmatch tegen Aalst moet Maaseik op zondag weer aan de bak. Dan staat de bekerwedstrijd tegen Marke-Webis Wevelgem op het programma. De Maaseikenaars moeten in eigen huis een ticket voor de kwartfinale bemachtigen. Lukt dat, dan speelt Greenyard in de volgende ronde tegen Aalst of Leuven. Op 2 november moeten de Maaseikenaars weer aan de bak in de klassieker op het veld van Roeselare. Daarna gaat het opnieuw snel want op 5 november is er al de kwartfinale van de beker om op 9 november een eerste keer Europees te spelen. Maaseik speelt dan op het veld van de Bulgaarse kampioen Hebar Pazardzhik of Mladost Zagreb, de kampioen van Kroatië.