Nieuwe KVO-coach Dominik Thalhammer: “We zullen er staan tegen Kortrijk”

OostendeDominik Thalhammer leeft toe naar zijn eerste wedstrijd aan het hoofd van KV Oostende. En wat voor één: de degradatiekraker tegen de zuiderburen van KV Kortrijk. “Deze kern is goed genoeg voor eerste klasse, absoluut", is de Oostenrijker zeker van z'n stuk. “Welk systeem we ook spelen: ik wil intensiteit zien van de spelers.”

Afgelopen maandag zette KVO Yves Vanderhaeghe aan de kant, een dag later werd Thalhammer officieel voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. “Na mijn ontslag bij Cercle Brugge (op 19 september, red.) keerde ik terug naar mijn familie in Oostenrijk. Ik had dus vijf weken vrij. Daarna zijn de contacten heel erg snel gegaan. Dat er ook interesse was van Eupen? (lacht) Wel, het is fijn dat ze daar Duitstalige muziek in het stadion spelen. Maar serieus: er moet vooral een klik zijn op gebied van voetbal. Met de mensen van KVO is er eenzelfde blik en visie op de sport. We willen dezelfde stijl van spelen en een nieuwe identiteit creëren.”

Thalhammer moet meteen aan de bak om zijn stijl - de befaamde ‘Gegenpressing’ - in de kopjes van de spelers te krijgen. “Ik wil de jongens met een actieve houding het veld op. De tegenstander opjagen, dwingen tot het maken van fouten. Dát wil ik zien. Het vooruit verdedigen is een speelstijl en leeromgeving waarin je de spelers ook toelaat om fouten te maken. Naast de prestaties is ook het proces belangrijk. Elke speler leert op zijn eigen manier, maar dat maakt het net leuk om als trainer met verschillende type spelers te werken. Ik wil iedereen in m’n verhaal mee krijgen - ook de fans - en het is voor iedereen een nieuwe start.”

“Ook het fysieke aspect van ons spel is een proces. Het is goed mogelijk dat we na pakweg een uur voetballen terugzakken. En wie er ook vervangen wordt, de invallers moeten met dezelfde intensiteit en honger op het veld komen. Tijdens de break met het wereldkampioenschap kunnen we hier verdere stappen zetten. Ik geloof volledig in deze kern, die absoluut over voldoende kwaliteit beschikt in om eerste klasse te spelen. Zondag volgt meteen een grote wedstrijd, maar we zullen er staan. Of we nu tegen Kortrijk spelen of bijvoorbeeld Club Brugge: ik wil elke tegenstander overklassen.”