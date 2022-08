Nieuwe kapitein Gilles Ruyssen opent met RWDM nieuwe seizoen op Virton: “Onze groep heeft meerdere leidersfiguren”

voetbal challenger pro leagueVrijdagavond is het zover. Dat trapt RWDM met de verre verplaatsing naar Virton het nieuwe seizoen af. Zeg niet langer 1B, maar Challenger Pro League. De aangepaste reeks verwelkomt vier U23-ploegen: Jong Genk, RSCA Futures, Standard en Club NXT. Het zal vriend en tegenstander benieuwen of ze een meerwaarde zijn.

RWDM start het nieuwe seizoen niet zonder zorgen. Vooreerst konden nog niet alle gewilde versterkingen binnengehaald worden, bovendien kampt de ploeg van trainer Vincent Euvrard met vier geblesseerde jongens: Oulare is door een kruisbandletsel voor minstens zes maanden out, maar ook Claes en El Ouahdi zullen door blessures enkele maanden niet kunnen gebezigd worden. Voor Jonathan Heris schijnt er licht in de donkere tunnel. Hij zou over twee weken opnieuw inzetbaar moeten zijn.

“De combinatie van beiden maakt dat ik met een beperkte kern zit”, geeft trainer Vincent Euvrard terecht aan. “Het is een groot verschil om in dit stadium te kunnen beschikken over 12 à 13 valabele spelers in plaats van 16 à 17. Maar de situatie is wat ze is. Met klagen en zagen komen we geen stap vooruit De bal ligt in het kamp van de fitte jongens. Aan hen om te tonen dat ze klaar zijn voor de strijd.”

Vorig seizoen won RWDM in een uitgeregend stadion met het kleinste verschil op Virton. De sportieve degradant werd heropgevist door het faillissement van Moeskroen. “Virton staat op dit moment een pak verder dan vorig seizoen bij de start van de competitie. We zullen dus meteen scherp moeten zijn als we de drie punten daar willen mee graaien”, stelt de Molenbeekse coach. “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want iedereen wil liefst die eerste wedstrijd van een nieuw seizoen winnen.”

Collectieve verantwoordelijkheid

De voorbije twee oefenwedstrijden slikte RWDM liefst acht doelpunten: Tegen ADO Den Haag werd het 5-0, tegen Nancy pakte RWDM een 3-3-gelijkspel.

“Acht tegendoelpunten is veel, te veel. Maar we hebben de beelden van die wedstrijden goed geanalyseerd”, geeft Gilles Ruyssen aan. “We weten wat ons te doen staat. Verdedigen is overigens niet alleen de taak van de defensie, maar van de ganse ploeg. Net zoals aanvallen overigens”, stelt de nieuwe kapitein terecht. “Ik ben vereerd de nieuwe aanvoerder te zijn. Ik begin aan mijn vijfde seizoen bij RWDM. Maar onze groep telt meerdere leidersfiguren. Tegen Virton gaan we laten zien dat we over een solied blok beschikken.”

