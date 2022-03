Nieuwe kapitein Andreas Dewaet gaat met Olympia Wijgmaal voor stuntzege in Bocholt: “Met dezelfde grinta spelen als in Cappellen”

“Ik zal niet ontkennen dat Hasselt opnieuw een serieuze opdoffer was, vooral dan door de manier waarop”, meent Andreas Dewaet. “We stonden goed in blok en hadden de wedstrijd in handen. En dan glipte die driepunter op enkele minuten tijd helemaal door onze vingers na die penaltyfase. Tja, zo’n nederlagen blijven toch nog net iets langer hangen. En dan te denken dat het gelijkspel in Cappellen ons zo’n boost had gegeven. In die zin is het toch een beetje terug naar af, al hoop ik dat we die goede spirit en grinta wel kunnen meepakken naar Bocholt. En vooral het geloof dat we daar effectief iets kunnen gaan rapen. Ik zie niet in waarom we daar niet minstens een punt kunnen pakken. Oké, we zijn sinds de winterstop wel wat kwaliteit kwijtgespeeld. Maar als je als ploeg speelt zoals wij in Cappellen deden, dan ben je nooit bij voorbaat kansloos.”