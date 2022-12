Nieuwe indoor- en padelinfrastructuur voor TC Issera officieel ingehuldigd

Guy Louis draagt al 22 jaar lang de voorzitterssjerp van deze sympathieke tennisclub en doet dat nog steeds met verve. Bij de inhuldiging werden alle leden, de buren, de naburige clubs en uiteraard het gemeentebestuur van de stad Nieuwpoort betrokken. “Onze club heeft al een mooi verleden achter de rug”, stelt een super gelukkige Guy Louis vlotjes. “TC Issera werd 68 jaar geleden boven de doopvont gehouden en is steeds een gezellige en vooral familiale club geweest. De voorbije vier jaar zagen we ons ledenaantal sterk crescendo gaan: van een 350-tal naar nu een 500-tal leden. Ook onze jeugdwerking groeide verder uit want we kregen nu ook van Tennis Vlaanderen een mooie erkenning als jeugdvriendelijke opleidingsclub. UIteraard willen we de trend van bloeiende club de komende jaren verder zetten en dus moest er ook naar accommodatie toe ingegrepen worden. Een ruime indoorhall met drie velden en aangepast sanitair, een nieuwe cafetaria en twee gloednieuwe padelterreinen werden nu in gebruik genomen. Het project werd opgestart in april van dit jaar en werd in een sneltempo gerealiseerd.”

Continuïteit verzekerd

“We konden immers niet bij de pakken zitten en danken dan ook de Stad Nieuwpoort en onze sponsors om dit mooie project te kunnen realiseren. Nu kunnen we binnen onze club de continuïteit verzekeren en kan iedereen binnen onze club een jaar lang aan de slag. Ook naar de jeugdwerking toe is onze hall een enorme extra troef geworden. Padel mocht uiteraard niet ontbreken en met twee padelterreinen hoeven onze leden ook niet langer uithuizig te zijn. Voor geheel de Westkust was een extra indoorhall noodzakelijk want met enkel indoorvelden in onze naburige en bevriende clubs TC Koksijde en TC De Maene was het aanbod bijzonder gering. Een derde volwaardige tennishall was zeker geen overbodige luxe voor onze regio.”

Extra sportieve troef.

Ook burgemeester Geert Vanden Broucke en schepen van sport Bert Gunst deelden in de feestvreugde van de Nieuwpoortse club. “KTC Issera is sinds jaar en dag een bloeiende sportvereniging waar vele leden zich echt thuis voelen. Als Stad dragen we hier graag een steentje aan bij. Dankzij de nieuwe sportinfrastructuur krijgt iedereen nog meer kansen om zich sportief te ontplooien”, stelde de burgervader van Nieuwpoort tot besluit.