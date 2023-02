Nieuwe FCV Dender-coach Timmy Simons: “Ik had bij de onderhandelingen met de clubleiding meteen een goed gevoel”

voetbal challenger pro leagueDe nieuwe coach Timmy Simons gaat er bij FCV Dender vanaf vandaag (dinsdag) met veel passie en energie tegenaan. De ex-coryfee van Club Brugge staat met het verzekeren van het behoud in de Challenger Pro League voor een lastige opdracht, maar vat zijn taak met veel vertrouwen aan. “Bij de onderhandelingen met het clubbestuur had ik meteen een goed gevoel.”

“Ik zag de ploeg bezig tegen Waasland-Beveren en hoewel er met afgetekende cijfers werd verloren, streden de jongens met een groot hart”, gaat Simons voort. “De mentaliteit zit alvast goed. Nu moeten ze nog meer in hun eigen kunnen geloven en iedere dag op training een procentje beter doen. Dat maakt een wereld van verschil.”

In de play-downs zullen de tegenstanders van een minder niveau zijn dan Waasland-Beveren. Daarin moeten de resultaten met de aanwezige kwaliteit kunnen neergezet worden. “Dat zal moeten blijken. Na een mindere reeks van één punt op 24 zal het vertrouwen van de spelersgroep zo snel mogelijk opgekrikt moeten worden. Alleen met iedere dag keihard te werken, kan de doelstelling bereikt worden.”

Dag per dag

Je tekende een contract voor een half seizoen. Is er bij de onderhandelingen gesproken over een verlenging van je verbintenis als het behoud verzekerd wordt? “De onderhandelingen zijn via mijn management pas eind vorige week opgestart en alles moest dus snel gaan. Daarom werd een verbintenis op korte termijn aangegaan. Het is uiteraard wel de bedoeling om op lange termijn iets neer te zetten, maar nu moeten we nog niet te ver vooruit kijken. We bekijken het dag per dag.”

Hoe wordt de technische staf samengesteld? Assistent-coach Benny Van Polfliet werd ontslagen, maar blijven hulptrainer Pieter De Bot en keeperstrainer Tom Hofman aan boord? “Pieter De Bot en Tom Hofman blijven werkzaam bij de club. Gino Caen wordt de nieuwe physical-assistent coach. Hij was in het verleden onder meer aan de slag bij KV Kortrijk, KV Oostende, AA Gent, Anderlecht en Zulte Waregem. Bij de laatste club werkten we samen.”

Je hebt er een fantastische spelerscarrière opzitten. Sommige mensen in de voetbalwereld zullen het vreemd vinden dat je coach wordt van een team dat om het behoud strijdt in de Challenger Pro League. “Dat maakt me niks uit. Ik ga in mijn leven vaak op mijn gevoel af en dat zit goed bij deze beslissing. Ik zie deze opdracht als een mooie uitdaging.”

Samen met Davy de Fauw slaagde je erin Zulte Waregem in eerste nationale te houden. Waarom werd je contract niet verlengd? “Daar kom ik liever niet op terug omdat het iets is uit het verleden. Er worden in het voetbal vaak beslissingen genomen die je gewoon moet accepteren. Maar ik wil het nog enkel over de toekomst hebben en kijk er enorm naar uit om aan dit nieuw avontuur samen met de spelers en de technische staf te beginnen.”

