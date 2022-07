Nieuwe doelman Tibo Herbots (ex-Union) meteen mee op stage met KVK Tienen: “Speelminuten belangrijk voor ontwikkeling”

Herbots moet de komende maanden de vervanger van eerste doelman Sofiane Bouzian worden, die na het seizoen met de fiets ten val kwam en een zware schouderblessure opliep. “Ik ben sowieso blij dat Tienen alsnog kwam aankloppen, want ik was dringend op zoek naar de nodige speelminuten”, laat de talentvolle keeper weten. “Akkoord, derde doelman bij een club als Union is mooi omdat je steevast mag meetrainen met de A-kern. Maar goed, een beloftencompetitie is toch nog van een ander niveau en kan je ook niet zomaar met eerste nationale vergelijken. Dus ik vond wel dat ik toe was aan een nieuwe stap, al was het maar voor mijn persoonlijke ontwikkeling. De druk die daarbij komt kijken, neem ik er graag bij. Want doordat Sofiane nu nog geblesseerd is, is het aan mij om de komende weken en maanden te bewijzen dat ik mijn plaatsje in doel waard ben.”