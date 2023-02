Nieuwe coach Timmy Simons pakt met FCV Dender tegen Virton meteen de volle buit

Aan de rust greep de bezoekende coach Jeunechamps in en wisselde liefst drie spelers in het verdedigende compartiment. De ex-Standard en Seraingcoach had ook gezien dat zijn defensie er in de eerste helft op los geklungeld had bij de tegendoelpunten. Virton voetbalde onder een andere gedaante en deed Dender vooral pijn nadat linksback Perri geblesseerd was uitgevallen. Bij gebrek aan alternatief – Borry was geschorst - moest Myny als linkerflankverdediger fungeren. Dender gaf het middenveld prijs en er was een sterk keepende Gies nodig om Abdallah tot tweemaal toe van de gelijkmaker te houden. Vooral de retro bij de tweede doelpoging van de Virton-spits was enig mooi. “Onze doelman deed inderdaad een fantastische redding om de zege te vrijwaren”, gaf Simons aan. “Ik ben trots op alle spelers voor de manier waarop ze tegen een sterk Virton hebben gepresteerd. In de eerste helft werd aan een hoge intensiteit met veel druk naar voor gevoetbald en dat leverde ons een verdiende 2-0-voorsprong op. Er werd heel veel energie verbruikt en daardoor moesten we na de rust achteruit. De komende weken moeten we stap per stap de hoge intensiteit langer volhouden. Het verbaasde me wel wat dat veel spelers op het einde met krampen kampten. Er werd tien dagen keihard getraind en misschien waren ze van de zware inspanningen nog niet hersteld. Details zijn belangrijk om conditioneel op punt te staan. We trainen in de voormiddag en een gezond ontbijt en lunch op de club dragen daartoe bij.”