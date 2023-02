Nieuwe coach Timmy Simons moet met FCV Dender het behoud in de Challenger Pro League verzekeren

Simons geeft dinsdagnamiddag om 16 uur zijn eerste training bij FCV Dender. Na de zware nederlaag op SK Beveren en een slechte reeks van één punt op 24 wacht hem de moeilijke taak de ploeg terug op de rails te krijgen. Daar zal wel wat mentaal oplapwerk komen bij kijken, want de manier waarop de blauwhemden zich op de Freethiel als makke lammetjes naar de slachtbank lieten leiden, was schrijnend. Belangrijkste opdracht voor de nieuwe coach is Dender van de laatste plaats weg te houden, want alleen de nummer twaalf degradeert in de Challenger Pro League. Een ticket heen en terug naar eerste nationale zou na de vele investeringen pijnlijk zijn. Momenteel is Excelsior Virton de hekkensluiter. Dender totaliseert vijf punten voorsprong op de club uit de provincie Luxemburg. In de play-downs zijn er nog wel 30 punten te verdienen.

De lange zoektocht van het bestuur van FCV Dender leverde een coach op die wel wat adelbrieven kan voorleggen. Timmy Simons was als speler bijzonder succesvol en mag op een mooie internationale carrière terugblikken. Hij speelde met de nationale ploeg 94 interlands en was 36 keer kapitein van de Rode Duivels. Als speler behaalde hij met Club Brugge vier nationale titels en won drie keer de beker van België. Hij werd met PSV Eindhoven drie keer kampioen van Nederland en won één keer de schaal Johan Cruijff. Hij pakte ook een aantal individuele prijzen: De Gouden Schoen in 2002 en Profvoetballer van het jaar in 2003. Hij stopte op zijn éénenveertigste met voetballen en was hiermee de oudste Belgische voetballer aller tijden.

Zijn trainerscarrière begon Simons in het seizoen 2018-2019 als assistent-coach van Club Brugge naast hoofdcoach Ivan Leko. Na de komst van Philippe Clement trainde hij de U16 van Club. In 2020 werd de voormalige verdedigende middenvelder assistent-coach van Francky Dury bij Zulte Waregem. Na het ontslag van Dury in december 2021 werd hij samen met Davy de Fauw hoofdcoach van de West-Vlaamse club. Het behoud in eerste klasse werd verzekerd, maar dat mondde niet uit in een contractverlenging. Mbaye Leye werd hoofdcoach. Nu kijkt hij enorm uit naar het nieuwe avontuur bij FCV Dender.