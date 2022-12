Nieuwe coach Martijn Moors pakte met Kivola Riemst een vierde zege op rij: “Vechtlust teruggevonden”

Volleybal derde nationaleKivola Riemst in derde nationale aan een revival bezig. De Zuid-Limburgers begonnen het seizoen met twee op zeven waarna de samenwerking met coach Miel Miseré werd opgezegd. De nieuwe coach Martijn Moors zorgde voor een ommekeer met vier overwinningen op rij. “De pluim moet niet op mijn hoed, hoor”, lacht Moors. “Ik zag vooral opnieuw een gretige ploeg met veel vechtlust. Dat is de reden van de vier op vier.”

De 3-1 winst tegen VC Stabulois maakte het klavertje vier compleet voor de mannen van Riemst. Een echt klavertje vier, zo lijkt, want sinds Martijn Moors overnam van Miel Miseré, zijn de Kivola-jongens aan een opmars bezig. “Inderdaad, vier wedstrijden geleden stonden we nog derdelaatste, nu krijgen we de top vier in het vizier”, zegt Moors die nochtans niet de ambitie had om dit seizoen al de hoofdmacht te trainen. “Ik speel zelf nog te graag, maar een gebroken voet besliste er anders over. Toen de vorige trainer moest opstappen, kon ik overnemen.”

Top vier

Met succes zo blijkt, al wil Martijn Moors niet zeggen dat zijn komst voor de kentering zorgde. “Het zal er wel mee te maken hebben, maar ik ben als trainer gewoon een deel van de keten, hé. Toen ik overnam, miste ik grinta, geloof ook in eigen kansen en daar heb ik rond gewerkt. De ploeg heeft dat trouwens heel goed gedaan. Al zullen de opeenvolgende overwinningen er ook wel iets mee te maken hebben. Het is de bedoeling om na nieuwjaar volledig in te zetten op de top vier. Daar horen we volgens mij thuis”, reageert Moors die ook volgend seizoen graag T1 wil blijven.

Mooi project

“Heel graag, maar het is nog te vroeg om al definitief ja te zeggen. Ik wil graag verder bouwen aan het team dat nu tussen de lijnen staat. Het is een mooie mix van eigen spelers en een enkele jongens die we aangetrokken hebben. Als we de ploeg kunnen samenhouden, zie ik op termijn een mooi project. Kivola heeft een heel rijke traditie in de nationale reeksen. Denk maar aan de vele jaren dat de A-ploeg, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, net onder de echte Limburgse toppers speelden. De ambities zijn niet zo groot meer, maar ik wil graag nog wat hoger spelen.”