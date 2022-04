Nieuwe coach Idner Martins ziet hoe Lindemans Aalst met 1-3 verliest tegen Menen

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUELindemans Aalst is er niet in geslaagd om de nul van de tabellen te vegen. Na de 1-3-thuisnederlaag tegen Menen (18-25, 25-22, 18-25 en 22-25) blijven de Ajuinen puntenloos in de Champions Final 4 en mogen ze de titelfinales vergeten.

Na de Coronaplaag kon Aalst opnieuw rekenen op zijn voltallige kern. Seppe Van Hoyweghen startte aan de pas, maar moest bij een 6-10-achterstand plaats ruimen voor Kamil Droszynski. De Ajuinen maakten teveel (opslag)fouten om in de buurt van de vlot scorende bezoekers te blijven. In de tweede beurt bracht Robin Overbeeke wat meer vuur in het team. De Nederlandse opposite scoorde negen punten en bracht de stand in evenwicht. Aalst kon de lijn niet doortrekken. Coach Johan Devoghel trachtte bij te sturen met een aantal wissels, maar uiteindelijk mocht Menen met de drie punten naar huis. Aandachtig toeschouwer van de “match van de laatste kans” voor Aalst was Idner Martins. De 43-jarige Portugees werd vorige vrijdag voorgesteld als nieuwe coach van Lindemans Aalst en volgt vanaf komend seizoen Johan Devoghel op die tot het dagelijks bestuur toetreedt.

“Ik vertrok om 6 uur ’s morgens in mijn woonplaats Düsseldorf en heb een ganse dag vergaderd. Niet alleen met de staf en het bestuur, maar ik heb ook met de spelers kunnen spreken”, legt de gewezen receptie-hoekspeler uit. “Ik heb de wedstrijd aandachtig bekeken en uiteraard zit ik dan voortdurend spelers en situaties te beoordelen en te analyseren. Coach Johan Devoghel heeft in de loop van de match geprobeerd om bij te sturen. Sommige wissels draaiden goed uit, andere minder. In belangrijke wedstrijden zoals die in de play-offs moet alles werken om succes te hebben. Aalst kwam enkele keren op voorsprong, maar gaf die te vaak uit handen en dan is het moeilijk om terug te komen. In de vierde set zat er zeker meer in, maar was de foutenlast te groot.”

“Of ik al zaken heb opgestoken met het oog op komend seizoen? Toch wel. We zullen stap voor stap een aantal zaken veranderen en gaan dan zien hoe het uitdraait. Met Robbe Van de Velde, Robin Overbeeke, Renars Jansons en Seppe Baetens zijn er in principe al vier spelers die er komend seizoen ook nog zullen zijn. Ik heb trouwens zelf nog gespeeld tegen Seppe en Robin. Voor het overige ligt er nog niets vast. We hopen daar de komende weken meer duidelijkheid in te brengen.”

Vriend Frank Depestele

Na de wedstrijd was er een hartelijke omhelzing tussen Martins en Frank Depestele, coach van de bezoekers uit Menen. “We hebben een heel fijne relatie”, licht Martins toe. “Wij waren ploegmaats toen we met Panathinaikos in 2007 Grieks kampioen werden. Nadien speelden we ook nog tegen elkaar in de Champions League. Het is altijd fijn om elkaar terug te zien. Het zal komend seizoen speciaal worden om tegenover elkaar te staan. Frank als coach van Menen en ik als coach van Aalst. Dat worden ongetwijfeld interessante duels”, kijkt Martins al vooruit.