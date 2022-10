Nieuwe coach Idner Martins enthousiast op persvoorstelling Lindemans Aalst: “Ik ben optimistisch”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEHet jammerlijke voorval met bezoeker Martin Perin in de galawedstrijd tegen Maaseik zorgde ervoor dat volleybal even bijzaak werd in sportcomplex Schotte waar Lindemans Aalst kort voordien zijn nieuw team voorstelde aan pers en sponsors.

Het woord nieuw is absoluut van toepassing. Naast zeven nieuwkomers doen de Ajuinen het dit seizoen ook met een andere coach. Johan Devoghel stond gedurende verschillende jaren aan het sportieve roer, maar geeft de fakkel door aan de 43-jarige Portugees Idner Martins.

Devoghel blijft de club trouw en heeft de handen vol met zijn nieuwe functie als algemeen manager. “Ik nam als coach al een heel deel extrasportieve taken en verantwoordelijkheden op”, licht de inwoner van Oudenaken bij Sint-Pieters-Leeuw toe. “Ik heb me nog niet verveeld in mijn nieuwe rol en ben eigenlijk nog maar amper op de trainingen kunnen langsgaan. Er ligt veel werk op de plank, maar ik doe het met plezier. Ik ben verknocht aan deze club en aan de mensen ervan. In het verleden had ik de kans om in het buitenland als coach aan de slag te gaan, maar deze club ligt me te nauw aan het hart om te veranderen.”

Eén van de zaken die dit seizoen nieuw zijn, is de organisatie van de zogenaamde Lindemans Lounge. “We merkten dat na corona het hospitality-gebeuren aan het slabakken was”, verduidelijkt Devoghel. “We willen onze sponsors, supporters en sympathisanten een gezellige avond bezorgen zodat ze graag terugkeren. Het sociaal gebeuren is belangrijk bij volleybal. We riepen de formule Lindemans Lounge in het leven waarbij de mensen voor én na de wedstrijd in een losse sfeer kunnen genieten van een hapje en een drankje. Net als ons Lindemans diner dat we een aantal keer per seizoen zullen organiseren, zullen we dat voortaan ook in sportcomplex Schotte organiseren.”

Zo hoog mogelijk

Echt concrete doelstellingen spraken voorzitter Jan Luppens en bestuurslid Alain Cammaert niet uit. Coach Idner Martins toont zich bijzonder enthousiast en is vastbesloten om het beste uit het team te halen. Een team dat liefst negen verschillende nationaliteiten kent. Als receptie-hoekspeler bouwde Martins een knappe internationale carrière uit in verschillende topcompetities. “In mijn actieve carrière heb ik altijd geprobeerd om energie en positivisme uit te stralen”, zegt Martins. “Die ingesteldheid wil ik overdragen op mijn spelers. We hebben een groep met een mix van jonge talentvolle en meer ervaren spelers. We hebben veel potentieel en dat zag ik bevestigd in onze oefenwedstrijden. We moeten ons voort ontwikkelen qua groep, maar het is ook mijn bedoeling om iedere speler individueel beter te maken. We zijn op goede weg. Ik ben optimistisch dat we iets moois kunnen verwezenlijken met deze groep. Ik wil iedere wedstrijd winnen en zo hoog mogelijk eindigen zowel in de competitie, de beker als de Europese Challenge Cup.”

Lindemans Aalst opent de competitie op zaterdag 15 oktober met een thuiswedstrijd tegen Menen. Vorige zaterdag tegen Maaseik lieten de Ajuinen af en toe positieve zaken zien. De eerste set wonnen ze met 28-26. In de tweede set gaven ze een 6-1-voorsprong uit handen toen bij een 9-9-stand het voorval met Martin Perin een abrupt maakte aan het oefenduel.

