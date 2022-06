Nieuwe coach Andreas Wieland leidt eerste training bij Beerschot: drie testers proberen contract te versieren, ook Vanhamel weer van de partij

Nieuwe gezichten

Belangrijkste nieuwkomer op het oefenveld was trainer Andreas Wieland. De 38-jarige Oostenrijker moet Beerschot een nieuw elan gaan geven. Voorlopig wordt Wieland geassisteerd door Frank Magerman, Pieter Jacobs, Tome Pacovski en Gregory De Grauwe. Binnenkort zou daar nog een extra hulptrainer bij moeten komen. Greg Vanderidt en Patrick Nys zijn weg op het Kiel. Wieland kon op zijn eerste werkdag beschikken over zeventien contractspelers. Daarbij drie zomeraankopen: verdediger Robbe Quirynen en aanvallers Thibaud Verlinden en Thibo Baeten. De A-kern wordt voorlopig aangevuld met beloften Ali Khalifé, Axl Van Himbeeck, Faissal El Hajoui, Jallal Azzaoui, Jasper Goossens, Quinten Van Steenwinckel, Tomas Muyldermans, Benjamin Kaissi en Siemen Cloots.

Terug van weggeweest

Opvallend: ook Mike Vanhamel verscheen op training. De ervaren doelman werd eind vorig seizoen resoluut opzij geschoven en mocht beschikken. Maar in het tussenseizoen werd de spons geveegd over het verleden en dus krijgt Vanhamel onder de nieuwe coach een tweede kans. Wouter Biebauw, vorig jaar Vanhamels doublure, liet intussen weten dat hij zijn handschoenen aan de haak hangt. Naast Vanhamel keerde ook Frederic Frans terug op het veld. Frans lijkt hersteld van de zware achillespeesblessure die hem maanden aan de kant hield, al moet hij stelselmatig weer opbouwen. Nog terug van weggeweest: Blessing Eleke. De Nigeriaanse spits werd afgelopen seizoen uitgeleend aan de Turkse tweedeklasser Gençlerbirligi, waar hij zeven keer scoorde. Zou Eleke straks alsnog een rol van betekenis kunnen spelen op het Kiel? Afwachten… Issa Soumaré, die werd verhuurd aan het Franse Quevilly Rouen, was niet van de partij. Hij wordt eerstdaags verwacht.

Op proef

Beerschot heeft momenteel ook drie spelers op proef. Philipp Schobesberger is een landgenoot van trainer Wieland. De 28-jarige middenvelder is einde contract bij Rapid Wenen. Schobesberger is een eenmalig Oostenrijks international, maar kwam de jongste twee jaar nog weinig aan de bak bij Rapid. De twee andere testers hebben een verleden bij de jeugd van Beerschot. Middenvelder Andi Koshi (21) is nu einde contract bij Cercle Brugge. Daar kon hij niet doorbreken in de eerste ploeg. Verdediger Marco Weymans (24) is eveneens een vrije speler. Zijn laatste club was het Zweedse Östersund.

Voorlopig nog steeds present

Ook Ismaila Coulibaly was van de partij, al is de verwachting dat hij eerstdaags zal worden overgeheveld naar zusterclub Sheffield United. Eens al het papierwerk in orde is, trekt de Malinees normaal de poort van het Olympisch Stadion achter zich dicht. Volgens Schotse media gaat het dan weer de goede kant uit met de transfer van Lawrence Shankland naar Heart of Midlothian. In afwachting daagde Shankland wel op voor Beerschots eerste oefensessie. Ook Stipe Radic, Jan Van den Bergh en Ilias Sebaoui – die de aandacht trokken van andere clubs - tekenden present.

