Nieuwbakken trainer Jurgen Vandeurzen en Helson mikken op eerste zege: “Burentreffen tegen Hechtel moet driepunter opleveren”

voetbal eerste provincialeHelson heeft met nul op vijftien de competitiestart in eerste provinciale volledig gemist. Met ex-KRC Genkspeler Jurgen Vandeurzen aan het roer mikt de club op een inhaalbeweging. Zaterdagavond ontvangt Helson buur Hechtel. Ook deze ploeg presteerde onder haar waarde en telt in de klassering slecht een puntje meer. “Willen we onderin wegkomen, is winnen een absolute must”, zegt de nieuwe Helsontrainer Jurgen Vandeurzen.

Theo Hermans is reeds 27 jaar voorzitter van Helson. Maar zo’n start als dit seizoen maakte hij nog nooit mee. “Dit is ongezien en die nul moet zo snel mogelijk uit de tabellen”, zegt hij. “Met Jurgen Vandeurzen haalden we iemand binnen met een enorme lijst van verdienste als profspeler. En dat van KRC Genk tot het Engelse Stoke City. Hij is de geknipte man om ons weer naar de middenmoot te loodsen. Een zege tegen buur Hechtel, dat ook in puntennood verkeert, is meer dan welkom. Aan derbysfeer zal het zaterdag dan ook niet ontbreken. Vorig weekend in Meeuwen liep het reeds vlotter en dwongen we meerdere kansen af. Enkel het scoren bleef achterwege. Hopelijk kunnen we zaterdagavond een eerste driepunter vieren”, aldus voorzitter Theo Hermans.

Jurgen Vandeurzen, die vorige week Joris Menten opvolgde, ging er op training alvast fors tegenaan. Als speler kende Vandeurzen een bloeiende carrière. Op zijn zeventiende debuteerde hij bij KRC Genk in het eerste elftal en bleef er vijf seizoenen. Ook aan de doorgangen bij onder meer Overpelt, Turnhout, Patro Eisden, Hasselt... en het Engelse Stoke City, bewaart hij mooie herinneringen.

Zijn ervaringen in het trainerswereldje zijn met Louwel en de jeugd van KRC Genk Ladies eerder beperkt. Toch kwam er met Helson snel een akkoord uit de bus. “Ik zag de club vorig seizoen een zevental keer aan het werk en toen sportief-directeur Gerard Claesen me een week geleden een T 1 functie aanbood, zaten we snel op dezelfde golflengte”, zegt Vandeurzen.

Druk wegnemen

Een ploeg overnemen is niet steeds eenvoudig. “Er zit alvast voldoende kwaliteit in de spelersgroep”, zegt Vandeurzen. “Een ploeg in puntennood speelt onder druk en heeft vooral vertrouwen nodig. Eén overwinning kan een wereld van verschil betekenen. Vorig weekend in Meeuwen dwongen we meer dan vijftig procent veldoverwicht af en speelden het merendeel op hun helft, maar we werden gepakt op de tegenaanval. In de zestien ontbrak de scherpte en de overtuiging om de kansen af te werken. Dat is een kwestie van vertrouwen en daar hebben we op training hard aan gewerkt.”

Met Hechtel treffen jullie zaterdag een buurploeg die ook de start miste en punten nodig heeft. Een derby kan meestal alle kanten uit. “Met het thuisvoordeel hebben we een beentje voor. Winnen is zaterdag een must. We moeten weg van die laatste plaats. De derbysfeer zal ongetwijfeld meespelen, iedereen moet een tandje bijzetten. Met talent alleen raak je er niet. En hoe langer die zege uitblijft, hoe hoger de druk wordt en hoe moeilijker het is om onderin weg te raken. Maar we zijn er klaar voor.”

“Mijn ambitie? In eerste instantie moeten we zoveel mogelijk punten pakken en trachten aan te sluiten bij de middenmoot. Tijdens de winterstop weten we dan meteen hoe hoog we de lat gaan leggen”, weet Vandeurzen.

