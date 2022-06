Nieuwbakken T1 Chiel De Roover over de oefenpot tegen OHL en het nieuwe seizoen met KVC Kessel-Lo 2000: “Er wacht ons een mooie uitdaging”

KVC Kessel-Lo 2000 kreeg afgelopen dinsdag de eer om het als eerste ploeg op te nemen tegen OHL in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen in eerste klasse. Daarvoor wilden ze bij de tweedeprovincialer maar al te graag de studieboeken even aan de kant schuiven. De youngsters van kersvers coach Chiel De Roover ontgoochelden niet en konden het resultaat beperken tot een forfaitscore.

“Ik kreeg de vraag om te sparren pas in de tweede helft van mei via voormalig lijnrechter Danny Huens die bij OHL nu verantwoordelijk is voor de scheidsrechters”, vertelt De Roover. “Ik heb hem in het verleden al wel eens uit de nood geholpen door een match te fluiten en bovendien speelt zijn zoon bij onze U17. Maar goed, ook los daarvan hebben OHL en Kessel-Lo een samenwerking lopen op jeugdniveau, zodat er niet zomaar spelers weggeplukt worden maar interesse langs beide kanten duidelijk gecommuniceerd wordt.”

“Omdat we zelf op het moment van de vraag al enkele weken stil lagen en het volop examens zijn, heb ik het toch eerst doorgesproken met de spelers. Ik koppelde er zelf ook wel de voorwaarde aan vast dat we voor deze ene oefenpot wel vijf trainingen gingen organiseren waarvan ze er minstens drie moesten meedoen om niet onnodig geblesseerd te raken. Desondanks had ik vrij snel een groep van twintig gasten bij mekaar, een mix van A- en B-kern en zelfs U21.”

Licht gefloten

“Voor aanvang van de wedstrijd hinkten we wel een beetje op twee gedachten hoe we het gingen aanpakken”, vervolgt de T1. “Maar uiteindelijk hebben we zowel voor als na rust twee evenwichtige ploegen op de been gebracht en zeker in die eerste helft loonde dat. Twintig minuten lang gaven we geen enkele kans weg, tot Holzhauser scoorde uit een licht gefloten vrijschop. En ook de penalty die de 0-2 inluidde, was best licht gegeven. Ach, niet dat het allemaal zoveel uitmaakt natuurlijk, maar het toont wel dat we ons allesbehalve als lammetjes naar de slachtbank lieten leiden. Alleen in die tweede periode kregen we het lastiger en kwamen we moeilijker onder de hoge pressing uit. Onze keeper hield ons nog een paar keer geweldig recht, in die mate dat ik al vreesde dat ze hem een profcontract gingen aanbieden (lachje). Ach, uiteindelijk was ik meer dan tevreden van wat we op de mat gelegd hebben aan de Korbeekdamstraat.”

Stap hogerop

Een geslaagde start dus ook voor de nieuwe hoofdcoach, al kent hij het huis dan bijna als zijn broekzak. “Klopt ja, ik denk dat ik in totaal al meer dan vijf jaar actief ben in Kessel-Lo en de afgelopen seizoenen had ik de B-ploeg in vierde onder mijn hoede”, klinkt het. “Promotie naar derde provinciale heeft er zeker ingezeten in die drie jaar maar mede door corona is dat uiteindelijk niet gelukt. Zelf voelde ik me wel stilaan klaar voor een stap hogerop en ik ben blij dat het bestuur me die kans ook wilde geven. Er wacht mij en mijn T2 Peter Brys een mooie uitdaging in tweede. Het voordeel is alleszins dat we elkaar goed invullen en dat we dezelfde voetbalfilosofie delen van aanvallend voetbal met inbegrip van een stevige organisatie. Door die korte trainingsperiode begint het nu al serieus te kriebelen, al trappen we de echte voorbereiding pas op 19 juli op gang.”