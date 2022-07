Nieuw gezicht Miguel Cobos (25) en Berchem Sport hervatten trainingen: “Beter doen dan vorig seizoen”

“Ik wilde graag dichter bij huis voetballen”, zegt de 25-jarige middenvelder uit Boechout. “Ikzelf was er vrij snel uit met Berchem en vroeg Patrick (Hantson red.) of hij misschien nog iemand zocht in het middenveld. Toen bleek dat Tom Vermeire naar Hoek vertrok, stelde ik Jari voor en zo kwam ook hij hier terecht. Leuk, want we kennen elkaar al jaren en gingen altijd samen naar school. Nu spelen we voor het eerst samen in clubverband.”

Enkel

“De eerste training verliep alvast heel goed, al was het voor mij persoonlijk wel meteen pittig. Ik kon weinig voorbereidend werk doen in het tussenseizoen omwille van hinder aan de enkel. In een van de eindrondeduels met Aalst kreeg ik een kwalijke tik op dat gewricht en dus moest ik het rustig aan doen. De coach is daar vanop de hoogte en nu is het een kwestie van opbouwen. Of men zich zorgen hoeft te maken om die enkel? Helemaal niet. Het komt er alleen op aan om de nodige rust te nemen en dan is het goed dat het aantal voorziene trainingen deze week werd teruggebracht van vijf naar vier. Alle beetjes helpen.”

Beter doen

Rest de peiling naar de ambities van Berchem dit seizoen? “We gaan voor een rustig jaar met uitschieters”, zegt Cobos. “Het moet in elk geval de ambitie zijn om beter te doen dan vorig jaar. Toen moest er gebouwd worden met een jonge groep en hoewel het goed afliep, ging het af en toe toch moeizaam. Nu werd de groep grotendeels samengehouden en versterkt. De automatismen zijn er dus en iedereen heeft nu ook al meer ervaring in de benen. Al blijft het wel zo dat we een jonge ploeg hebben. Ik word eind deze maand 26 en ben een van de oudsten.” (lacht)

“Mijn persoonlijke ambities? Ik draai inderdaad al een tijdje mee, op mijn achttiende debuteerde ik bij Heist, en op dit moment heb ik er wel vrede bij dat tweede amateur mijn niveau is. Al betekent dat niet dat ik op mijn lauweren rust. Ik wil hier nu een aantal jaren meedraaien en mee groeien met deze groep en club. Elk jaar beter doen, is ons doel. Wie weet waar we dan terecht komen.”