Nielse SV neemt stamnummer Rapid Leest over en springt van vierde naar tweede provinciale: “Een opportuniteit”

De een zijn dood enzovoort. Rapid Leest houdt binnenkort op te bestaan en dus komt het stamnummer 3737 van de Leestenaren vrij aan het einde van het seizoen. Tot 15 april konden andere clubs het overnemen en het was uiteindelijk Nielse SV dat op de kar sprong. Alle documenten werden tijdig in orde gebracht en dat betekent dat de club van Bart De Troetsel, momenteel als derde gerangschikt in vierde provinciale C op 21 punten van kampioen SC Duffel, volgend seizoen in tweede provinciale mag aantreden.

“Dit was voor ons een opportuniteit”, aldus voorzitter De Troetsel. “Aanvankelijk onderhandelde het Rapid Leest-bestuur met de Oost-Vlaamse vierde provincialer FC Sint-Niklaas, maar omdat die fusie de provinciegrenzen zou overschrijden, kon de deal uiteindelijk niet doorgaan. Daarop kwam men bij ons terecht en wij hebben er als Nielse-bestuur natuurlijk over vergaderd om uiteindelijk unaniem te beslissen dat we de uitdaging aan gaan.”

Werk op de plank

“Dit seizoen hadden we sowieso al de ambitie om te promoveren en op dit moment liggen we nog steeds op koers om dat te realiseren via de eindronde. Maar dat er een verschil is tussen een promotie naar derde of tweede provinciale is voor ons uiteraard ook duidelijk. Er ligt dus nog werk op de plank en we zullen ons moeten aanpassen, maar we kijken er naar uit. De transfers die we tot dusver deden, zijn vrijwel allemaal jongens met ervaring in eerste en tweede provinciale. Daarmee hopen we op termijn verder door te groeien.”

100 jaar Nielse

“In 2024 bestaat het voetbal in Nielse 100 jaar en dan wilden we sowieso in de hogere provinciale reeksen voetballen. Door de overname van dit stamnummer krijgen we daar nu een mooie kans toe. Qua accommodatie zijn we er in elk geval klaar voor. Die werd enkele jaren geleden vernieuwd en ik durf gerust stellen dat die voldoet aan de eisen van eerste provinciale of zelfs derde amateur.”

“Welke gevolgen deze overname heeft voor Nielse? Ons stamnummer (9546 red.) komt vrij, maar voor het overige verandert er niets. We behouden onze naam en gaan trachten een mooi nieuw verhaal te schrijven in tweede provinciale. Maar eerst willen we de eindronde nog winnen.”