Niels Vlaemynck schiet Houthulst met twee treffers voorbij viceleider Varsenare: “We kunnen weer wat rustiger ademhalen”

“De match begon voor ons met heel wat verschuivingen”, laat Niels Vlaemynck, die tweemaal raak trof, weten. “Doelman Glenn Gheerardyn blesseerde zich tijdens de opwarming, terwijl onze tweede doelman met de B-ploeg op pad was. Zo kwam het dat verdediger Davy Timperman in doel kwam te staan. Hij was in het verleden nog doelman, maar ideale omstandigheden waren het allerminst en zo moest coach Vanthourenhout zijn plannen ook wat bijsturen.”

“We kozen ervoor om de bezoekers de bal te laten en zelf op de counter te loeren. Dat loonde, want vlak voor rust wist ik een eerste keer te scoren, op voorzet van Damon Dumoulin”, gaat Vlaemynck voort. “Vlak na de pauze verdubbelde Deceuninck de score, waarna ik nog voor een uur gespeeld was, de 3-0 liet optekenen, na een snelle balrecuperatie op het middenveld. Varsenare kwam in het slotkwartier twee keer tot scoren en het was even bibberen geblazen, maar we werkten hard om de drie punten thuis te houden en slaagden daar uiteindelijk ook in. Doelman ad interim Timperman werd uiteindelijk niet veel op proef gesteld. We zijn hem heel dankbaar dat hij in deze moeilijke omstandigheden een puike match gespeeld heeft.”

Opletten geblazen

Houthulst legt na Nieuwjaar een ietwat wisselvallig parkoers af, waarbij een 1 op 12 gevolgd werd door wat nu een 11 op 18 is. “De voorbije weken pakten we belangrijke punten, zodat we het seizoenseinde zonder veel zorgen of stress kunnen beleven”, aldus nog Vlaemynck. “In deze reeks staat alles immers dicht bij elkaar. We staan nu achtste met 37 punten. Met 7 punten meer staan we op de vierde plaats, maar met 7 punten minder staan we op een gedeelde dertiende plaats. Het is dus opletten geblazen, maar dankzij deze nieuwe winst mogen we weer wat rustige ademhalen. Het zou fijn zijn om onze huidige plaats in de linkerkolom tot het einde te behouden”, besluit Vlaemynck, die komend weekend wegens een schorsing de match op het veld van Dosko Kanegem moet missen.

Lees ook: provinciaal voetbal in West-Vlaanderen