Niels Vlaeminck (Edeboys) trekt naar Meerbeke na vrij weekend: “Heel vervelend dat we twee weken stil lagen na zege op de leider”

In tweede provinciale B onderging KFC Edeboys op korte termijn een opmerkelijke gedaantewisseling. Na vier opeenvolgende nederlagen stonden de Wetteraars begin oktober nog veertiende. Sindsdien won het team van Niels Vlaeminck vijf van de zes wedstrijden en pakte het als eerste de scalp van Denderleeuw. “We keerden gewoon terug naar de basics”, aldus de coach.

“Een paar maanden geleden hebben zowel de voorzitter als ik de spelers op hun plichten gewezen. We voerden daarnaast ook een aantal ingrepen uit, waardoor we meer drive en energie in het elftal kregen. Dat heeft geleid tot vijftien op achttien, met een mooie overwinning in Denderleeuw als kers op de taart.”

Ommekeer

Dankzij die reeks staat Edeboys ondertussen knap zesde, al houdt de coach daar geen rekening mee. “Een van de ingrepen was om niet meer op lange termijn te kijken. We begonnen aan het seizoen met de vijfde plaats als doel, maar we legden ons daarmee te veel druk op om bepaalde wedstrijden te winnen. De waardeverhoudingen in deze reeks liggen dichter bij elkaar dan we vooraf hadden gedacht.”

“Sinds de gesprekken van een paar maand geleden kijken we nu enkel nog naar de volgende wedstrijd. Dat heeft ook de ommekeer gebracht waarop we hoopten. We zijn teruggekeerd naar de basics. We zijn jaren geleden beginnen voetballen omdat we het leuk vinden en omdat we ons ermee amuseren. Wedstrijden winnen is leuk, maar goed voetbal spelen of een stevig duel winnen zijn dat ook.”

Vervelend

Vorig weekend speelde Edeboys niet. Zo kon de ploeg in vorm de lijn niet meteen doortrekken sinds de 2-4-stuntzege bij Denderleeuw. “We vinden het heel vervelend dat we na die overwinning twee weken stil lagen. We hebben meerdere pogingen ondernomen en drie verschillende alternatieven voorgesteld aan Meldert om de wedstrijd vorig weekend te laten plaatsvinden. Die werden telkens geweigerd.”

“Daardoor moeten we op 8 januari aan de bak terwijl we uitkeken naar een iets langere winterstop. Voor komend weekend hoeft dat niets te betekenen. Enerzijds is die wolk waarop we leefden na de overwinning op de leider en het bijhorende vertrouwen een klein beetje weg, anderzijds vermindert daarmee ook het risico op onderschatting.”

Elke week vechten

Zondag (aftrap om 14.30 uur) trekt het naar Meerbeke, dat al vijf duels ongeslagen is. “Mijn collega Kris Temmerman levert er alleszins heel goed werk”, bewierookt Vlaeminck de T1 van Meerbeke.”

“Ze durven offensief spelen en brengen goed voetbal. We weten waaraan we ons mogen verwachten. Ze zullen ons in de favorietenrol schuiven omdat we boven hen staan in de stand en van de leider wonnen, maar in deze reeks is al gebleken dat je elke week moet vechten voor elk punt.”

