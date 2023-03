Niels Verwilst (FC Doomkerke): “We blijven in de running voor de eindronde”

Zondag was de 31-jarige in Tielt wonende Niels Verwilst één van de smaakmakers bij FC Doomkerke. Hij scoorde op het halfuur op schitterende wijze de 2-0. “Ik speel nu al een dertiental jaar bij FC Doomkerke en dat was steeds in vierde provinciale”, weet de kapitein van FC Doomkerke, beroepshalve electricien. “We boekten in al die jaren vooruitgang, want de laatste jaren eisten we toch steeds een rol in de subtop op. Ook dit jaar is dat het geval, want na de zege van vorige zondag blijven we in de running voor de eindronde.”

Derbyzege

“Uiteraard zijn voor ons de twee duels tegen de buren van GL Ruiselede de twee matchen van het jaar. Iedereen was zondag dan ook supergemotiveerd om na onze uitzege in de heenronde nu ook die burenstrijd van de terugronde met winst af te werken. We kwamen al na drie minuten op voorsprong en rond het halfuur deed ik ook mijn duit in het zakje door de 2-0 te scoren. Halverwege de tweede helft prikten de Groene Leeuwen nog tegen, maar finaal hielden we stand. Een verdiende en voor ons broodnodige driepunter.”

Andere reeks

“Dit jaar werden we eens in een andere reeks ingedeeld en kwamen we in de C-reeks terecht en niet langer in de Brugse reeks. We liggen immers vaak op die scheidingslijn tussen de verschillende reeksen en het was voor ons eens iets anders dan de voorbije jaren. Ik vind de C-reeks dit jaar alvast iets minder stevig dan de Brugse reeks. SV De Ruiter is uiteraard dit seizoen outstanding en stevent af op een probleemloze titel, maar in die subtop heb je toch heel wat ploegen die sterk aan elkaar gewaagd zijn. Hulste Sportief, VK Avelgem B , Dentergem en wij staan momenteel op die eindrondeplaatsen en hebben zich toch al een beetje afgescheiden van de achtervolgers.”

“We gaan alvast voluit voor de eindronde en na het vertrek van coach Ronny Houben naar VV Tielt heeft onze ex-speler Benedikt Depoorter nu de trainerstouwtjes in handen. Komende zondag hopen we thuis tegen Heestert B opnieuw op een zege.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal