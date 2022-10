Niels Verheyden met Merelbeke op bezoek bij Jong Essevee: “Desnoods winnen we maar lelijk”

Voorlaatste met amper twee punten; dat is de balans die weinigen hadden voorspeld voor KFC Merelbeke. “Die moeilijke start heeft ons geen deugd gedaan”, aldus Niels Verheyden. “We begonnen tegen twee titelkandidaten. Dan hou je rekening met nederlagen. Het waren twee goede partijen van ons en tegen Lokeren-Temse pakten we zelfs een punt.”

“Aan dat tweeluik konden we ons optrekken voor de match tegen Wetteren, maar we waren niet op de afspraak. Daardoor stond er ineens druk op de ketel tegen een heel sterk Oostkamp en was het afgelopen weekend tegen Harelbeke al van moeten. Dat kroop in de hoofden, maar we speelden toch een goede eerste helft waarin we verdiend op 1-0 kwamen."

“Daarna kregen we te snel en te simpel de 1-1 binnen en na de pauze wisten we het niet meer. We speelden niks meer klaar en mochten op basis van de tweede helft nog blij zijn met een punt. Enkel de match tegen Wetteren en onze tweede helft tegen Harelbeke waren minder, maar toch staan we daar met twee punten. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf als we niet een volledig seizoen onderin willen hangen.”

Ervaring

Zaterdagavond neemt Merelbeke het op tegen Jong Essevee, dat vorige week nog won van Oostkamp en acht punten telt. “De drie punten pakken is de enige boodschap voor dit weekend. Het valt misschien mee dat we tegen een voetballende ploeg zullen spelen, zodat we in dat spel kunnen meegaan.”

“Het zit niet in ons om met lange ballen te spelen, maar we zullen wel een manier moeten vinden om een match over de streep te trekken als het met goed voetbal niet meteen lukt. Desnoods moeten we maar lelijk winnen met een doelpunt in minuut negentig.”

“Ik schat Jong Essevee wel hoog in. Zelf ben ik physical trainer van de U23 van KV Mechelen en ik verwacht zaterdag iets gelijkaardigs: een ploeg met veel technisch vermogen die negentig minuten lang vol gas kan geven, wat in onze reeks niet vanzelfsprekend is. Wij zullen het op onze ervaring moeten doen.”

Cijfers opkrikken

De flankspeler hoopt ook zelf zijn steentje te kunnen bijdragen. “Zondag gaf ik een assist en dat deed deugd, maar het is al even geleden dat ik zelf nog kon scoren. Door het vertrek van Bob Straetman verloren we voorin wel veel kwaliteit. Die rol overnemen kan ik niet, maar ik wil wel een deel van die goals en assists op mij nemen. Dan wordt het stilaan tijd om mijn cijfers op te krikken.”

Tweede nationale A: Jong Essevee - KFC Merelbeke: zaterdag 18u30