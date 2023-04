Niels Verheyden helpt Merelbeke aan klinische zege in Harelbeke: “Goals vielen op ideaal moment”

Voetbal tweede provinciale B SV Bredene haalt drie speeldagen voor het einde de titel binnen: “Ook in eerste provincia­le zullen we er staan”

SV Bredene wist wat het moest doen afgelopen zondagmiddag tegen Dosko Kanegem: met een overwinning kroonde de kustploeg zich tot kampioen in tweede provinciale B. Na de pauze brak de blauw-witte formatie de ban en kon het na een 3-0-overwinning verdiend pronken met de oppergaai. Neal Moss scoorde het openingsdoelpunt en had tijdens het feestgedruis even tijd om ons te woord te staan.