Niels Vandyck twee keer op het podium: “Mijn start van het seizoen mag gezien worden”

WielrennenNiels Vandyck heeft er een knap weekend opzitten. Zaterdag win hij in het Waalse Ghlin. Nauwelijks vierentwintig uur later strandde de eliterenner zonder contract in Nieuwkerken-Waas op de tweede plaats. Toevalstreffers zijn het allerminst, want Vandyck haalt al weken een goed niveau. De Ronde van Benin wacht.

In het Henegouwse Ghlin maakte Niels Vandyck de koers. “Na zestien kilometer koos ik al voor de aanval. Uiteindelijk konden nog vier renners komen aansluiten. Met zijn vijven bleven we tot het einde voorop. In de laatste ronde was er nog een aanvalspoging van Steven Bogaert, maar die werd ongedaan gemaakt. In de laatste kilometer kwam ik bij hem. Vanaf dat moment heb ik niet meer overgenomen. In de sprint haalde ik het met duidelijk verschil. Het parcours was vrij simpel. We reden gewoon in een vierkant.”

Tweede keer op het podium

Nauwelijks een dag later stond Niels Vandyck opnieuw op het podium, al waren de omstandigheden in Nieuwkerken-Waas anders. “In de derde ronde probeerde ik het opnieuw in mijn eentje. Deze keer ontstond er echter een kopgroep met tien vluchters. Uiteindelijk mochten we met negen sprinten. In de voorlaatste ronde probeerde ik nog weg te geraken, omdat ik wist dat er enkele snelle mannen mee waren in de vlucht. Vooral Luca De Meester moest in de gaten gehouden worden. Mijn aanvoelen kwam ook uit. De Meester haalde het met verschillende fietslengten voorsprong. Het verschil met Ben Squire en de Brit Joseph Sutton was wel klein.”

Goede start

Voor Niels Vandyck was het reeds de tweede overwinning van het seizoen. “In het openingsweekend won ik al in het Nederlandse Dordrecht. In Vollezele en Haringe liet ik me in het begin van de koers in slaap wiegen en moest ik toekijken. Het was een goede wake-up call. Nadien haalde ik steeds de top acht. Volgende zondag staat met de GP Affligem de eerste interclub op het programma. Ik wil in dienst van de ploeg rijden. Bovendien is het in de buurt en is het een ideaal moment om nog eens kilometers op de teller te krijgen, vooraleer ik afreis naar de Ronde van Benin. Op 30 april reizen we naar Afrika.”

Lees ook: meer wielrennen in Antwerpen