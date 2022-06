Niels Vandyck slaat dubbelslag in Kemzeke en Beloeil: “Ik teer nochtans niet op de vorm van Bénin”

Twee keer na elkaar mocht Niels Vandyck de voorbije dagen het hoogste podium betreden. “In Beloeil reden we aanvankelijk met zijn zessen vooraan. De laatste dertig kilometer heb ik solo kunnen rijden. Dat zijn natuurlijk mooie momenten, omdat je kunt genieten van je overwinning. Ik zag ze aankomen. Toch vond ik de winst in Kemzeke even leuk. Daar waren de koersomstandigheden helemaal anders. Aanvankelijk reed ik ook al vroeg in de koers op kop. Eerst kwam echter Timmy De Boes bij mij, wat later Sven Noels. Ik wist meteen dat ik aan beide kompanen goede metgezellen zou hebben. Tot in de laatste ronde heeft geen van ons drieën een beurt overgeslagen. Op het einde probeerde ik tevergeefs weg te geraken. Een sprint moest beslissen. Ik ging met risico de laatste bocht in en dat loonde. Op zo een manier winnen gaf me ook wel een ferme kick.”

Vorm van Bénin?

In mei was Niels Vandyck aan de slag in de Ronde van Bénin. Heeft hij in die rittenwedstrijd koersritme kunnen opdoen? Een lach volgt. “Ik denk het niet, ik teer niet op de vorm van Bénin. Daar heb ik alleen in de eerste etappe over goede benen kunnen beschikken. Nadien was het harken. Afrika is een geweldig continent, maar zoals bij veel mensen kreeg ook ik last van de maag en de darmen. Op zich bleef het ter plaatse nog allemaal binnen de perken. Eens thuisgekomen werd het allemaal veel erger. Imodium hielp niet. Diarree speelde me parten. Je moet het niet schrijven, maar het was gewoon bruin water. Antibiotica moest soelaas bieden. Na twee dagen voelde ik me weer min of meer een mens. Conditie opbouwen zat er toen dus duidelijk niet in. Nu voel ik me dus weer goed in mijn vel. Ik heb structuur gevonden in mijn trainingen. Met minder omvang dan vroeger blijven de uitslagen goed. Dit weekend start ik in Schellebelle en Wetteren.”