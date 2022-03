Niels Vandyck rijdt Ronde van Benin: “Het avontuur in Afrika spreekt me wel aan”

Niels Vandyck lijkt de smaak van Afrikaanse koersen te pakken te hebben. Eind april reist hij af naar Benin. We testen even zijn kennis. Wat is de hoofdstad van Benin? Wie is de president van het land? Een lach volgt. “Je gaat me toch niet vertellen dat jij dat uit je hoofd weet zonder Wikipedia? Ik geef toen dat Benin voor mij tot voor kort een onbekend land was. Intussen heb ik me wel al wat geïnformeerd naar de koersomstandigheden. Blijkbaar zouden die vergelijkbaar zijn met die in het naburige Burkina Faso. Echt heuvelend is het niet. De warmte zal wellicht onze grootste tegenstander worden. Het gaat om een 2.2-koers van de UCI. Dat betekent dat het niveau toch wel goed is. Het Afrikaanse avontuur spreekt me wel aan. De kans is trouwens reëel dat ik de president zie, want die zijn in Afrika vaak present op de koers.”